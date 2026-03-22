Líbano denuncia un “preludio de invasión” tras bombardeos los israelíes a un puente

BEIRUT.- En el marco de la escalada en Medio Oriente, tras la incesante ofensiva entre Israel y Estados Unidos contra Irán, presidente del Líbano, Joseph Aoun, condenó este domingo el bombardeo israelí de un puente estratégico en el sur del país y afirmó en un comunicado que los ataques contra la infraestructura constituyen “el preludio de una invasión terrestre”.

El mandatario libanés declaró que el bombardeo israelí contra el puente de Qasmiyeh sobre el río Litani “constituye una escalada peligrosa y una violación flagrante de la soberanía del Líbano, y se considera un preludio de una invasión terrestre”. Aoun calificó el bombardeo como un “castigo colectivo contra la población civil”.

El Ejército israelí atacó un puente importante situado en la principal ruta costera que conecta la región de Tiro con el resto del país, después de que el ministro de Defensa, Israel Katz, afirmara que el gobierno dio la orden de destruir más infraestructuras utilizadas presuntamente por el grupo islamista pro-irání Hezbollah.

Lebanese President Joseph Aoun said on 22 March that Israel’s destruction of bridges over the Litani River, including the vital Qasmieh Bridge, represents a dangerous escalation and a “prelude to a ground invasion,” as well as an attempt to obstruct humanitarian access.



He… pic.twitter.com/YBVlEWBHwG — The Cradle (@TheCradleMedia) March 22, 2026

“El primer ministro y yo hemos ordenado a Tsahal [el Ejército israelí] que destruya inmediatamente todos los puentes sobre el río Litani que se usan para actividades terroristas, con el fin de impedir el paso de Hezbollah y de armas hacia el sur”, afirmó Katz. El ministro añadió que el Ejército deberá “acelerar la destrucción de las casas libanesas en las aldeas de contacto”, tal y como se hizo en “Beit Hanun y Rafah”, en la Franja de Gaza.

El Ejército israelí ya había anunciado el miércoles pasado que había destruido dos puentes sobre el río Litani, que discurre por el sur del Líbano a unos 30 km kilómetros de la frontera con Israel, en el marco de su ofensiva contra el movimiento proiraní Hezbollah. El Ejército israelí también anunció haber lanzado “una oleada de ataques” contra la organización pro-iraní. “El Ejército israelí ha lanzado una oleada de ataques contra infraestructuras pertenecientes a la organización terrorista Hezbollah en el sur del Líbano”, indicó en un comunicado.

Israel Katz anuncia el ataque de los puentes libaneses

En este contexto, una persona murió en el norte de Israel por un cohete lanzado desde Líbano, anunciaron socorristas y el Ejército israelíes, sobre un ataque reivindicado luego por Hezbollah. “Hace poco se identificó un disparo procedente de Líbano en dirección a una localidad situada a lo largo de la frontera norte. Hay daños y heridos que lamentar”, anunció el Ejército. “Dos vehículos se incendiaron por completo tras un impacto directo en el kibutz Misgav Am. Los bomberos extrajeron a una víctima fallecida en el lugar”, precisó el cuerpo de bomberos.

Más tarde, Hezbollah afirmó haber atacado a soldados israelíes en Misgav Am. En un comunicado, el movimiento proiraní dijo que había atacado “una concentración de soldados enemigos israelíes” en Misgav Am con “una salva de cohetes”, en una serie de ataques reivindicados contra tropas israelíes en el norte de Israel y el sur del Líbano. Se trata de la primera víctima civil en la frontera norte del país desde que Hezbollah lanzó un ataque contra Israel el 2 de marzo, afirmando querer “vengar” la muerte del ayatollah Ali Khamenei en Irán, en bombardeos de Estados Unidos e Israel.

🚨 BREAKING: Northern Israel — Hezbollah fires anti-tank missile from Lebanon, striking a civilian vehicle in Moshav Misgav Am near the border.



The driver was severely injured and has now died, per initial reports from first responders. pic.twitter.com/NbVOmYyO4l — Breaking News (@TheNewsTrending) March 22, 2026

A principios de mes, Katz advirtió al gobierno libanés que enfrentaría daños en infraestructuras y pérdidas territoriales a menos que se desarmara a Hezbollah. El Gobierno libanés ilegalizó la actividad militar de Hezbollah y ha manifestado su deseo de entablar conversaciones directas con Israel.

“Irán pone en peligro al mundo entero”

En otro orden, el premier israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que “Irán pone en peligro al mundo entero”. “Si necesitan pruebas de que Irán pone en peligro al mundo entero, las últimas 48 horas se las proporcionaron”, declaró Netanyahu durante una visita a Arad.

“Lanzaron un misil balístico intercontinental contra Diego García. Tiene un alcance de 4000 kilómetros. Siempre lo he dicho. Ahora tienen la capacidad de llegar hasta lo más profundo de Europa”, señaló. “¿Qué más pruebas necesitan para convencerse de que este régimen, que amenaza al mundo entero, debe ser detenido?”, agregó.

Iran has proven again in the last 48 hours that it is the enemy of civilization and a danger to the free world: targeting children, families, and the elderly with terror missiles, threatening Jerusalem’s holy sites, launching long-range missiles, and trying to blackmail the world… pic.twitter.com/pQaUW1oYgx — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 22, 2026

El primer ministro israelí declaró que, durante la noche, “Irán atacó una zona civil. Lo están haciendo como arma de exterminio masivo. Afortunadamente, no hubo víctimas mortales”. En segundo lugar, afirmó que los iraníes “bombardearon Jerusalén justo al lado de los lugares sagrados de las tres principales religiones monoteístas: el Muro de las Lamentaciones, la Iglesia del Santo Sepulcro y la Mezquita de Al-Aqsa”. Finalmente, además del incidente de Diego García, el régimen está “bloqueando una ruta marítima internacional, una ruta energética, e intentando chantajear al mundo entero”.

Israel y Estados Unidos, añadió, “están trabajando juntos por el bien del mundo entero. Y es hora de que los líderes de otros países se unan a ellos. Me alegra ver que algunos están empezando a avanzar en esta dirección, pero aún queda mucho por hacer”.

Agencias AP y AFP