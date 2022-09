El exótico Miami español, con playas vírgenes y un estilo de encanto

Para llegar a Miami Playa no se necesita estar en Estados Unidos. Del otro lado del “charco”, en el continente europeo, hay un destino que también sobresale en Costa Dorada, que es tan exótico como sorprendente. Con clima templado, arena limpia y aguas cálidas, es ideal para aquellos que tienen un espíritu tranquilo dispuesto a probar nuevos lugares. Así es la localidad situada a 30 kilómetros al sur de Tarragona, en Cataluña.

Su nombre recuerda a la popular ciudad de la Florida, en la que predomina la diversidad, el lujo y los imponentes rascacielos. La vista en esta versión española es distinta, dado que, de acuerdo con Diario de Terragona, no hay un centro del pueblo y su estructura no es la típica de una pequeña población costera. Este lugar apenas está en crecimiento, por lo que no hay hoteles extravagantes y predomina el ambiente de un ecosistema prácticamente virgen y desintoxicado.

Miami Playa es una gran opción para quienes quieren viajar a un lugar costero pero tranquilo lavidanoessolotrabajar.

Es además una playa poco conocida por los españoles, pero se ha convertido en un sitio encantador para los que buscan tranquilidad.

¿Qué hacer en Miami Playa?

Quizás para los amantes de la naturaleza y de las actividades haya un debate sobre qué priorizar en Miami Playa. Sin embargo, señalan, el descanso no es sinónimo de aburrimiento y una vez ahí se pueden hacer todo tipo de actividades, como practicar senderismo, montar a caballo, bucear, dedicarse a la pesca deportiva o al esnórquel. Además de que los medios de transporte llegan de forma recurrente, por lo que está muy bien comunicada.

Las opciones en Miami Playa

Las montañas pequeñas que la rodean pueden explorarse en bicicleta. De acuerdo con Red Historia, hay rutas señalizadas en las dos direcciones y en el pueblo hay varias opciones para adquirir alguna.

Asimismo, Miami Playa tendría uno de los paseos marítimos más increíbles de la Costa Dorada, que une Playa Cristal con el puerto deportivo, en donde la vista es un paisaje ingobernable, entre acantilados y horizontes infinitos.

Este lugar se compone de una playa con 12 kilómetros, donde la Playa de Cristal es la principal. Su nombre se debe al color del agua y no suele estar tan poblada como las más conocidas. También hay otras más pequeñas como Playa Solitari, Playa Misteri, Playa de las Sirenas, entre otras.

Dentro de la Playa Estany hay un humedal que se llama Estany Gelat, parte de la Red Natura 2000, una zona con variedad en flora y fauna. Para quienes deseen un poco más de aventura, los pueblos de Terragona están a distancias muy cortas, como a diez minutos.

En general, Miami Playa es una zona muy joven porque hasta los años 50 no había casas y apartamentos. Ahora tiene un pueblito luego de que Marcelino Esquius viera en 1952 que la zona se podía convertir en un centro vacacional clave. En cuanto a las opciones gastronómicas, sobresalen los restaurantes alrededor como La Calma, Casa Blanca, el Limonero, Eclipse, entre otros.

El restaurante El Limonero en Miami Playa lavidanoessolotrabajar.com

También hay lugares de alojamiento, entre casas, apartamentos y hostales ideales para pasar algunas semanas bajo el sol en un sitio encantador.