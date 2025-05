El gesto del papa León XIV hacia su hermano que rompió el protocolo del Vaticano

León XIV fue entronizado el pasado domingo 18 de mayo, tras una misa que marcó el inicio de su pontificado. La ceremonia tuvo lugar en la Basílica de San Pedro, donde las cámaras captaron una imagen que dio la vuelta al mundo: el emotivo abrazo que el flamante Papa le dio a su hermano mayor, Louis Prevost, y que rompió con el protocolo y la solemnidad del Vaticano.

Así fue el gesto del papa León XIV que rompió el protocolo del Vaticano

León XIV volvió a dar muestras de su calidez y humanidad. Lo hizo con un gesto sencillo, común entre los miembros de la mayoría de las familias, pero inusual para un papa. Este domingo, tras la misa en la Basílica de San Pedro que dio inicio a su pontificado, rompió la rigidez del protocolo vaticano y se fundió en un abrazo con su hermano Louis “Lou” Prevost, quien viajó desde Estados Unidos para asistir a la ceremonia.

La tierna escena fraternal captó todas las miradas y se viralizó en redes sociales. Muchos recordaron que si bien en el pasado hubo otros pontífices con hermanos vivos al momento de ser nombrados como líderes de la Iglesia Católica, como Juan Pablo II y Benedicto XIV, no se había visto que tuvieran un gesto similar.

El papa León XIV: de Dolton al Vaticano

Robert Prevost nació en septiembre de 1955 en Mercy Hospital, en Chicago, y creció en Dolton, un suburbio al sur de la ciudad. Aquel barrio, conformado por familias trabajadoras que llegaron tras la Segunda Guerra Mundial, ofreció un entorno profundamente católico que influenció de manera directa su vocación religiosa.

Desde niño, Prevost participó activamente en la vida parroquial de Santa María de la Asunción. Allí, su familia se integró de lleno a las actividades comunitarias: su madre, Mildred Martínez Prevost, organizaba eventos parroquiales y trabajaba como bibliotecaria; su padre, Louis Prevost, se desempeñó como maestro y director de escuela, además de haber servido en la guerra.

La casa donde vivió Prevost en Dolton, Illinois Collage

Robert, el menor de los tres hijos de la pareja por detrás de Louis y John, asistía puntualmente a misa, colaboraba como monaguillo, integraba el coro y ayudaba en las colectas.

Durante la adolescencia, su compromiso religioso se intensificó. Al finalizar la secundaria, ingresó al seminario. Estudió en Villanova y luego en Roma, donde obtuvo un doctorado en Derecho Canónico. Se ordenó sacerdote en 1982 y, tres años después, inició su trabajo misionero en Perú. Allí vivió durante décadas, comprometido con las comunidades locales.

John Prevost uno de los hermanos mayores del Papa, muestra una vieja foto familiar Obed Lamy - AP

En 2023, el papa Francisco lo designó prefecto del Dicasterio para los Obispos, uno de los cargos más influyentes del Vaticano. Ese nombramiento fue una antesala para su elección como sumo pontífice.

La relación del Papa León XIV con sus hermanos: la familia Prevost, unida a pesar de la distancia

La relación entre Robert Prevost y sus hermanos se mantuvo firme a lo largo de los años, a pesar de la distancia, ya que vivió durante décadas en Perú. John Prevost, uno de ellos, contó que hablaban por teléfono o se enviaban mensajes con frecuencia.

Incluso reveló que poco antes de que ingresara al cónclave, en el que finalmente fue elegido como Papa, habían charlado. “Le pregunté si había visto la película Cónclave, para saber si al menos tenía una idea de cómo actuar”, relató entre risas.

Según John, no sospechaban que él sería el nuevo pontífice. “No lo creí y Rob tampoco. Debo decir que el papa León no lo creyó en absoluto, porque la actitud era que no iba a haber un papa estadounidense”, señaló.