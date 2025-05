John Prevost, el hermano del Papa León XIV, reveló qué le dijo la noche antes del cónclave: “Es surrealista”

Robert Francis Prevost, originario de Chicago y con una trayectoria pastoral en América Latina, fue elegido este jueves 8 de mayo como el nuevo Papa y adoptó el nombre de León XIV. Su hermano, John Prevost, reveló detalles de la conversación que ambos tuvieron la noche anterior al Cónclave.

La conversación entre Robert Prevost y su hermano antes de convertirse en Papa

La designación de Robert Francis Prevost sorprendió a muchos, ya que se trata del primer pontífice proveniente de Estados Unidos. Incluso a John Prevost, su hermano, que compartió con medios locales cómo fueron los momentos previos al nombramiento.

León XIV es el primer papa estadounidense Domenico Stinellis - AP

En una entrevista con NBC Chicago, John Prevost contó que, en la víspera del cónclave, él y su hermano tuvieron una charla simple, que incluyó bromas y referencias cotidianas. Como en otras ocasiones, compartieron partidas de juegos de palabras en línea, como Words With Friends o Wordle, una forma de mantenerse conectados a pesar de las responsabilidades que Robert enfrentaba.

“Le pregunté si había visto la película Cónclave, para saber si al menos tenía una idea de cómo actuar”, señaló Prevost, que recibió un “sí” como respuesta. Según explicó, su objetivo era distraer a su hermano y aliviar la tensión de lo que se avecinaba.

Durante esa conversación, ni Robert ni su familia creían que el resultado del cónclave terminaría en su nombramiento. A pesar de que su hermano tenía “una ligera sensación” del resultado final, existía un consenso general de que un Papa estadounidense era improbable, tanto por razones políticas como culturales.

“No lo creí y Rob tampoco. Debo decir que el papa León no lo creyó en absoluto, porque la actitud era que no iba a haber un Papa estadounidense. No sé qué tan cierto sea, pero uno de los sacerdotes de Providence, allá en New Lenox, me dijo: ‘En Las Vegas, las probabilidades de que le toque a tu hermano son de 18 a uno‘”, comentó.

El Papa Leon XIV es oriundo de Chicago, Illinois TIZIANA FABI - AFP

Las raíces de John Prevost en el sur de Chicago

Robert Francis Prevost nació en el vecindario de Dolton, al sur de Chicago, y creció en una familia de tres hermanos. Según John, su infancia fue tranquila y marcada por una fuerte presencia de la fe. Desde una edad temprana, mostró interés por el sacerdocio.

“Creo que ya desde el primer grado sabía que iba a ser sacerdote”, recordó John. “La única duda de nuestros padres era si sería sacerdote diocesano o si se uniría a una orden religiosa. Eligió ser agustino”, agregó.

Su camino lo llevó al seminario apenas terminó la secundaria. Estudió en Villanova y más tarde en Roma, donde obtuvo un doctorado en Derecho Canónico. Fue ordenado sacerdote en 1982, mientras que comenzó en 1985 su labor como misionero en Perú, país al que estuvo profundamente vinculado durante décadas.

En 1985, Robert Francis Prevost comenzó su labor como misionero en Perú PAUL SUNCION - ANDINA

Robert Francis Prevost: una vida dedicada al servicio en América Latina

En Perú, Robert Francis Prevost ocupó distintos cargos pastorales, incluido el de obispo de Chiclayo, ciudad ubicada en el norte de ese país. También fue administrador apostólico en Callao y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana.

Gracias a esa trayectoria, fue nombrado en 2023 prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Esos roles lo pusieron en el centro de la estructura vaticana y lo posicionaron como una figura de peso dentro del entorno del entonces papa Francisco.

Tras el humo blanco de la chimenea de la Capilla Sixtina el jueves 8 de mayo de 2025, que confirmó la elección de un nuevo pontífice, la familia Prevost en EE.UU. recibió la noticia con incredulidad y emoción.

“No he tenido un momento para pensarlo. Pero es totalmente irreal, totalmente surrealista, y es algo tremendo de lo que estar muy orgulloso”, dijo John, aún impactado por el alcance de lo que vivieron.

Ahora, la familia planea viajar a Roma para reencontrarse con el nuevo pontífice. “No sé qué tan fácil será localizarlo. ¿Y nos dejarán localizarlo? No lo sé”, dijo John a NBC Chicago.