Sueño americano en Illinois: la ciudad que empieza a crecer en la compra y venta de casas familiares

La ciudad de Springfield, en Illinois, quedó posicionada entre los mercados inmobiliarios más activos de Estados Unidos, según un ranking de Realtor.com compartido por el gobernador de Illinois, JB Pritzker. El informe señaló que las viviendas del área permanecieron una mediana de 32 días en el mercado durante marzo y alcanzaron un precio de publicación de 208 mil dólares.

¿Qué mostró el ranking inmobiliario sobre Springfield?

La clasificación elaborada por Realtor.com ubicó a Springfield, Illinois, en el décimo lugar entre los mercados residenciales más dinámicos del país durante marzo de 2026.

JB Pritzker destacó la fuerte demanda habitacional en Illinois Captura de X Pritzker

En el mensaje publicado en X, Pritzker afirmó que Springfield atraviesa una “fuerte demanda de vivienda” y sostuvo que la situación también se replica en otras comunidades de Illinois.

El gobernador remarcó la necesidad de “construir” más hogares para ampliar las oportunidades de las familias que buscan permanecer y desarrollarse en el estado.

A su vez, la investigación subrayó que Illinois estuvo cerca de sumar una segunda ciudad dentro de los 10 primeros puestos. Rockford apareció en el lugar número 11 del listado nacional.

La plataforma inmobiliaria construyó su clasificación mensual a partir de dos variables principales: la demanda, medida por las visitas únicas que recibió cada publicación en Realtor.com, y el ritmo del mercado, medido por la cantidad de días que una publicación permaneció activa en el sitio.

¿Cuánto duran publicadas las propiedades en Springfield?

De acuerdo con el ranking de marzo de Realtor.com, Springfield registró una mediana de 32 días en el mercado. Además, el área tuvo 2,7 veces más vistas por propiedad que el promedio nacional.

JB Pritzker destacó la fuerte demanda habitacional en Illinois Magnific

Reading, en Pensilvania, presentó uno de los períodos más bajos del ranking, con 24 días, mientras que Kenosha y Racine, en Wisconsin, alcanzaron 30 jornadas antes de vender un inmueble.

En el otro extremo, Wausau, también en Wisconsin, llegó a 43 días y Hartford-West Hartford-East Hartford, en Connecticut, registró 39 días.

El auge habitacional en ciudades medianas del Medio Oeste

El estudio destacó que varias localidades del Medio Oeste mantienen un elevado interés por parte de compradores debido a sus costos más accesibles frente a los grandes centros metropolitanos.

En este sentido, el Medio Oeste y el Nordeste concentraron todos los mercados del top 20 de marzo. Wisconsin, por ejemplo, logró colocar seis áreas metropolitanas dentro del grupo principal.

La publicación explicó que muchas familias optan por mudarse hacia enclaves urbanos medianos o pequeños para acceder a propiedades más accesibles, una tendencia que incrementó la competencia por las viviendas disponibles.

En ese contexto, Springfield apareció como uno de los mercados más accesibles dentro del ranking, con un precio mediano de publicación de US$208 mil.

La diferencia se amplió frente a otras áreas metropolitanas destacadas en el informe, como Bridgeport, Connecticut, donde el importe medio alcanzó US$790 mil; Manchester, New Hampshire, con US$549 mil; y Worcester, Massachusetts, con US$550 mil.

El portal advirtió que, en los mercados más pequeños, los interesados deben avanzar rápidamente debido a la demanda local, la presencia de compradores externos y las variaciones de las tasas hipotecarias.