El horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana de 14 al 16 de octubre

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de cada signo para este fin de semana del 14 al 16 de octubre para el Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que les espera y qué es lo que los astros dictan para todos. Serán momentos de reflexión para la mayoría por una alineación que les dará abundancia. Sobresalen cambios en la vida sentimental para muchas personas y habrá que evitar discutir con los seres queridos.

ARIES

Los nervios siempre te hacen caer en los estados más bajos. Este fin de semana trata de preocuparte menos y siempre estar en contacto con tu médico por cualquier cosa. Demostrarás estos días la razón por la que eres un líder nato.

Tauro

Los astros te dicen que tienes que aprender a ser menos materialista y tomarle más atención a las cosas que verdaderamente valen la pena. También es momento de que le plantees a tu posible socio el inicio de un negocio.

Géminis

Te darán un regalo que no esperabas y será una persona que te sorprenderá por completo, ya que no sabías qué intenciones tenía contigo. Te invitarán a hacer un viaje de placer y también te reconciliarás con un familiar.

Cáncer

Te buscará un amor del pasado para intentar entrar de nuevo a tu vida. Tienes que aprender a decir que no y a alejarte de todo lo que no te hace feliz. También trata de ordenar tus documentos importantes.

Leo

Ten cuidado con problemas de infecciones, cuídate lo más posible este fin de semana. Las enfermedades te tiran en la cama y en estos días no quieres eso. También serán momentos de tomar decisiones cruciales.

Virgo

Venderás tu coche y lo cambiarás por uno más reciente. No lo presumas mucho en redes sociales porque hay gente muy envidiosa. La migraña se hará presente este fin de semana, no la dejes avanzar mucho y atiéndete.

Libra

El destino te enviará a la persona correcta para ti en el momento en que dejes de buscarla. Concéntrate en ti por ahora. Tu salud es lo más fundamental y tu punto débil es el riñón, así que evita los líquidos que te dañan.

Escorpión

Será un fin de semana de muchas salidas, solo ten cuidado con no fallarle a tu pareja. No dejes ir algo que has construido con mucho amor. Es hora de ponerte al corriente con tus pagos y los trámites que dejaste pendientes.

Sagitario

Saldrás de viaje a visitar a algunos familiares y esa salida te resultará bien para relajarte. Es hora de recargar energías, porque en próximos días tendrás que aplicarte demasiado y estudiar. Tendrás un golpe de suerte en el trabajo.

Capricornio

Siempre buscas el bienestar económico y los astros te darán la fórmula correcta para conseguirlo en esta temporada. Solo recuerda que la vida no es sencilla y que siempre hay que esforzarse. Evita ser soberbio con tus seres queridos.

Acuario

Te llegará un dinero extra y con ello el inicio de una época de abundancia. No la desaproveches. También conocerás a una persona de un signo de tierra. Por otro lado, evita lastimar a las personas con tu carácter.

Piscis

Estarás con mucha prisa por salir de los problemas de tu trabajo o escuela, pero solo se trata de organizarte mejor. Termina lo que empiezas y evitarás contratiempos. Te buscará un amor del pasado.

