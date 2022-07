El horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 1 al 3 de julio

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos para este fin de semana, del 1 al 3 de julio, para diferentes signos. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan momentos de reflexión para la mayoría. Se alinearán para dar mayor abundancia. Sobresalen cambios en la vida sentimental para muchas personas y habrá que evitar discutir con los seres queridos.

Aries

Es un fin de semana para recordar un amor del pasado y pensar en regresar con esa persona. Es mejor avanzar y mirar hacia adelante. Decides poner a la venta tu vehículo o pagar alguno de los últimos pagos sobre éste.

Tauro

Concluye una etapa del amor que no te hacía nada bien: era una persona muy problemática así que esto te traerá una mejor percepción de la vida. Intenta no pelear con tus compañeros del trabajo porque podrías desenfocarte de lo que verdaderamente importa.

Géminis

Solicitarás un permiso relacionado con la migración o residencia de algún país, por lo que los astros te recomiendan tener a la mano tus documentos. Serán días de visitas familiares, aprovecha para salir a unas pequeñas vacaciones.

Cáncer

Estás en tu mejor momento, sobre todo porque son fechas de tu cumpleaños; disfruta y déjate llevar por todo lo que venga. Cuídate de los chismes en el trabajo e intenta no contarle tus planes a nadie; mantente al margen.

Las predicciones de Mhoni Vidente para este fin de semana

Leo

Llegará a tu vida una persona que podría convertirse en tu verdadero amor. No busques ni te desesperes, que se dará por sí solo. Controla un poco tu carácter porque ser controlador con tus seres queridos no te traerá nada bueno.

Virgo

Tu espalda y cuello podrían jugarte una mala pasada este fin de semana, únicamente ten cuidado de no lastimarte. No te exijas tanto, no es bueno sobreexplotarse; sé más paciente y no te ahogues en un vaso de agua.

Libra

Te encontrarás con una persona que significa o significó mucho para ti; trata de disfrutar esos momentos a su lado porque será un tiempo muy corto. Serán días de mucha abundancia, pero también de algunas envidias así que evita contarlo.

Escorpión

Un ser querido se enfermará, así que podrías aprovechar este fin de semana para visitar a todos los familiares que hace mucho tiempo no ves. Te proponen un negocio relacionado con los carros y lo automotriz, no dudes en aceptarlo.

Sagitario

Son momentos de pasar tiempo en familia y tener algunas salidas con ellos. Te llegará un dinero extra o te podrían pagar las vacaciones que no has tomado en el trabajo. A todos los solteros, los buscará un amor del signo Cáncer o Libra.

Capricornio

Te van a sugerir un negocio próximamente y también recibes una invitación para trabajar en una empresa aún más importante que en la que estás ahora. Ocupa estos días para arreglar papelería sobre asuntos personales, porque los necesitarás.

Mhoni es la astróloga más conocida de México. Muchas de sus predicciones se han cumplido y se ha ganado la credibilidad de muchos. Instagram @mhoni1

Acuario

Comprarás algunos boletos de avión para irte de vacaciones con tu familia; también compras el seguro para tu vehículo. Llega un dinero extra que no esperabas. Aprovecha para vestirte mejor porque como te ven, te tratan.

Piscis

Serán momentos de mucho trabajo y comenzarás a analizar abrir tu propio negocio. Administra más tu tiempo y podrás hacer las dos cosas. Saldrás a comprar muebles para tu casa. Tu signo es muy desconfiado, pero evita discutir con tu pareja.