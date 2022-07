El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, viernes 1 de julio

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este viernes 1 de julio para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y comenzar a comer sano. Hoy será el día de empezar aquellos nuevos negocios que tanto se soñaron.

ARIES

El equilibrio entre tu mente y tu cuerpo debe ser primordial este viernes, una manera de hacerlo es la meditación. Hoy es un buen día para continuar con ese negocio que tanto te apasiona. La armonía dentro de una relación es lo más importante.

TAURO

Cuida tus alimentos y sobre todo los que sabes que son nocivos para tu salud. No permitas que complicaciones físicas dañen tu estado emocional. El amor necesita descansos y no es sano ver a la pareja todos los días.

GÉMINIS

Hoy es un excelente día para comenzar con la rutina de ejercicio, a pesar de que sea viernes; nunca es tarde para empezar. Te llegará una propuesta y será totalmente benéfica para ti. No lo pienses mucho y acepta.

CÁNCER

Cuando un profesional que debe ayudarte ya sea en tu bienestar emocional o físico te hace sentir mal, es mejor que lo cambies. En tu equipo se presentarán algunas controversias y es crucial que lo atiendas desde un principio.

LEO

Tu identidad te hace único, así que no estás para cumplir las expectativas ajenas. Sé feliz con lo que a ti te gusta. Comparte más momentos con tu pareja, así que es mejor que comiences a ponerlo o ponerla como una prioridad.

VIRGO

Es momento de sacarle provecho a tu buena suerte. Hoy habrá buenos resultados con el número siete. El amor no debe estar lleno de culpas, no es justo que tanto tú como tu pareja utilicen esta manera de manipulación.

LIBRA

Está bien mirar al pasado para recordar nuestra evolución, pero tampoco quedarte estancado. Evita las tentaciones que te podrían llevar a gastar un dinero que no tienes. Es mejor que pienses lo que vas a decir, antes de decirlo.

ESCORPIÓN

La mente es la mejor aliada del cuerpo, tanto así que cuando sientes que tu cuerpo no puede más, tu mente hace lo posible porque sí. El amor funciona cuando las dos partes están en el mismo canal, por eso hoy sientes que tu pareja no te acompaña en todo.

SAGITARIO

Has pasado por momentos difíciles, pero tu resiliencia es mayor a la de cualquier signo; continúa así. Se ajustan cuentas del pasado y te dará satisfacción ver a quienes te hicieron daño recibir lo que merecen. No metas las manos al fuego por nadie.

CAPRICORNIO

Consume más frutas para que tu energía se eleve y te sientas mejor físicamente. El dinero se gana con negocios rentables, y tú comienzas a dejar de lado lo que verdaderamente importa; enfócate antes de que sea tarde.

ACUARIO

Hoy te invitan a bailar y los astros te recomiendan que no te niegues. No dudes en dar un paso adelante sobre tu competencia; no te toques el corazón porque tus rivales tampoco lo hacen contigo. Deja que tu pareja se exprese.

PISCIS

Ten sumo cuidado con lo que tiene que ver con tu cuerpo y sobre todo el sistema muscular; haz más ejercicio. Llega el momento de realizar el negocio que tanto habías esperado. No trates de acelerar el amor, solo vívelo.