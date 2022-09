El horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 16 al 18 de septiembre

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de cada signo para este fin de semana del 16 al 18 de septiembre para el Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que les espera y qué es lo que los astros dictan para todos. Serán momentos de reflexión para la mayoría por una alineación que les dará abundancia. Sobresalen cambios en la vida sentimental para muchas personas y habrá que evitar discutir con los seres queridos.

Aries

Te sentirás más alegre que nunca porque serán días de mucha convivencia con tus seres queridos. Tendrás que ponerte al día con tus tareas o cualquier actividad pendiente. También cuídate de los problemas del estómago.

Tauro

Trata de ahorrar para el futuro y comenzar a crear tu patrimonio. También aprende a dejar ir lo que no es tuyo y que además no te hace sentir bien. Comprarás estos días un regalo para alguien de tu familia y le gustará mucho.

Géminis

Se aproximan cambios radicales en tu vida. Pensarás que todo es parte de una mala racha, pero en realidad es el comienzo de algo bueno. Arreglarás tu cuarto y sentirás que la energía fluye más rápido en tu entorno.

Cáncer

Continúa con el cuidado de tu alimentación. Si ya comenzaste con ese hábito, no lo dejes ir tan rápido. Trata de pagar las deudas, antes de darte algún gusto o antojo. Regresará un amor del pasado para pedirte perdón.

Leo

Serán días de mucho trabajo e indicaciones por parte de tus superiores. Aunque no estés en la oficina, requerirán de tu apoyo. Serás el anfitrión de la fiesta este fin de semana. Ten cuidado con los celos hacia tu pareja.

Virgo

El ambiente familiar es lo tuyo y en estos días no te faltará. Es tu fuente de energía y debes aprovecharla cuando esté disponible. Uno de tus hermanos te buscará para pedirte un consejo amoroso. También un amor del pasado.

Libra

Trata de descansar en estos días para que recuperes energía y regreses al trabajo más recargado. Cuida también tus riñones al tomar bastante agua. Es momento de dar el siguiente paso con tu pareja, no esperes más.

Escorpión

Necesitas dejar de quejarte de los problemas y emprender acción en ellos. No seas tan cambiante en tus decisiones y enfócate. Te llegará una invitación para salir de viaje y eso te ayudará a relajarte para poder decidir.

Sagitario

Si alguien ya te falló una vez, no esperes que en la siguiente sea diferente. No aceptes a esa persona de regreso. Cuídate de las mentiras en el trabajo y trata de no entrometerte en situaciones que no te pertenecen.

Capricornio

Los planetas te sugieren que revises perfectamente tu carro para no sufrir las consecuencias. Mide tus palabras y cuida tu carácter porque podrías herir a alguien que quieres. Será un fin de semana de muchas fiestas.

Acuario

Conocerás a muchas personas, pero todavía ninguna que esté dispuesta a formar un compromiso contigo. Trata de administrar mejor tu tiempo para que no falles en ninguna de tus obligaciones. Comprométete con tus deberes.

Piscis

Evita sabotearte a ti mismo en cuestiones amorosas, no siempre tienes que controlarlo todo. Tu pareja es libre de hacer lo que quiera. Será un fin de semana de mucho trabajo, pero también pasar tiempo con tu familia.