El horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 19 al 21 de mayo

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de cada signo de este fin de semana del 19 al 21 de mayo para el Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que les espera y qué es lo que los astros dictan para todos. Serán momentos de reflexión para la mayoría por una alineación que les dará abundancia. Destacan cambios en la vida sentimental para muchas personas y habrá que evitar discutir con los seres queridos.

Aries

Serán momentos de disfrutar junto a tu familia, amigos y si tienes pareja también con ella. Aprovecha ese tipo de instantes porque son los que más valen la pena en la vida. Llamarás la atención en cualquier lugar en el que estés.

Tauro

Los planetas te instan a mantenerte tranquilo y no buscar problemas. Es que la alineación de los planetas no te favorecerá del todo, ya que estarás más necio y testarudo. Entonces intenta no discutir con nadie y trata de escuchar sin exaltarte.

Géminis

La gente comenzará a darse cuenta de lo cariñoso que eres y valorarán esa forma de ser tuya. Nunca dejes de demostrarles tu amor a los que quieres. Eres de esos signos que aman dar sorpresas y este fin de semana no será la excepción.

Cáncer

Si tienes pareja, podrás olvidarte finalmente de los problemas y las barreras que había entre ustedes. Todo lo que no les gustaba uno del otro quedará a un lado y se enfocarán en priorizar lo positivo. Si estás en busca de tu ser amado, lo encontrarás.

Leo

En los próximos días demostrarás tu capacidad para superarte y llamar la atención de cualquiera. Tienes habilidades que no son muy comunes actualmente y todos lo notarán. A partir de ahí mucha gente te buscará para trabajar contigo.

Virgo

Te darán una sorpresa próximamente, ya sea tu familia o tu pareja. Te quedarás con la boca abierta porque quizá será algo que ni tú sabías que querías. Aprovecha ese tipo de buenos momentos y agradéceles por lo que hacen por ti.

Libra

Tu fin de semana estará lleno de todo tipo de oportunidades, ya sea en cuestiones laborales o personales. Te darás cuenta de que fue mejor alejarte de esa persona dañina, dado que ahora puedes observar mejor qué es lo que te conviene.

Escorpión

Vivirás momentos complicados porque algo no saldrá como lo planeaste. Sin embargo, no tendrás nada de que preocuparte porque tú sabes como solucionarlo. Afortunadamente eres inteligente y no se te cierra el mundo.

Sagitario

Trata de aclarar tus ideas antes de tomar alguna decisión porque podrías hacer algo de lo que te arrepentirías después. Por otro lado, tendrás que superar algunas pruebas difíciles que te dejarán desorientado.

Capricornio

No la pasarás del todo bien en términos de trabajo, habrá cosas que te quitarán la calma. Lo más recomendable en estos casos es que trates de ignorar y continúes con tu día a como dé lugar. No te limites.

Acuario

Este fin de semana tendrás un poco más de suerte que el resto de los días. Todo lo que planees te saldrá bien e incluso antiguos fracasos que tuviste se solucionarán. Confía en el proceso y no te dejes desanimar por cualquier cosa.

Piscis

Tú y tu pareja tendrán algunas discusiones porque no logran ponerse de acuerdo, además, los dos son personas muy frías, lo que termina por empeorar cualquier panorama. Pon un poco de esfuerzo si es necesario.

