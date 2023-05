El horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 26 al 28 de mayo

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de cada signo de este fin de semana del 26 al 28 de mayo para el Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que les espera y qué es lo que los astros dictan para todos. Serán momentos de reflexión para la mayoría por una alineación que les dará abundancia. Destacan cambios en la vida sentimental para muchas personas y habrá que evitar discutir con los seres queridos.

ARIES

La mayor enseñanza que recibirás en estos días es que para llegar a la cima antes debiste haberte tropezado con muchas piedras. Eso quiere decir que los últimos fracasos que has tenido no definen al 100% el resultado de tu esfuerzo.

TAURO

Se impone que le prestes más atención a tu intuición y que te dejes llevar por los presentimientos a la hora de tomar decisiones. Ten por seguro que tu voz interior es la que menos se equivoca. Ese nuevo método te ayudará en los negocios.

GÉMINIS

Es el momento perfecto para invertir en algo o iniciar un nuevo negocio. La independencia financiera está bien proyectada para ti, así que no desaproveches la oportunidad. Por otro lado, no dejes de asistir a los eventos importantes de tus seres queridos.

Mhoni Vidente dio los horóscopos del fin de semana

CÁNCER

En los últimos días has recordado mucho el pasado, pero eso te traerá demasiados problemas tanto hoy como en la posteridad. Debes dejar ir lo que no sucedió, de lo contrario, nunca estarás satisfecho con lo que tienes en el presente.

LEO

Entrarás en un período de alerta en materia amorosa, ya que tu ser amado estaría fijándose en otra persona. Ten cuidado con eso y en la primera señal de infidelidad aléjate de ahí. Ten en mente que te mereces lo mejor.

VIRGO

Si no tienes pareja, este fin de semana asistirás a una reunión con amigos y conocerás a alguien especial. Quedarás flechado desde el principio y esa es una buena señal. En cuanto a tu trabajo, lograrás cosas extraordinarias.

LIBRA

La recomendación para los próximos días es que tomes una decisión en cuanto a la relación que mantienes con tu pareja. Si planeas formalizar, hazlo de una vez, si no, deja ir a esa persona porque solo la harás perder su tiempo.

ESCORPIO

Alguien que está enamorado de ti desde hace mucho tiempo te hará una invitación a salir. Te llegará por sorpresa porque no esperabas que esa persona se hubiese fijado en ti. Respecto a tu centro de empleo, tendrás una oportunidad de sobresalir.

SAGITARIO

No permitas que el miedo te paralice ante cualquier situación que vayas a enfrentar. No importa si es algo grande o algo pequeño, siempre debes ir con valentía y sin temor al fracaso. Si corres riesgos, pronto verás los resultados.

CAPRICORNIO

Lanzarte a lo desconocido no siempre es una mala idea, a veces te asegura vivir aventuras inolvidables. Si tienes ganas de hacerlo, no lo dudes más. Recuerda que solo tienes una vida y que debes aprovecharla al máximo.

Mhoni Vidente dio los horóscopos del fin de semana

ACUARIO

Los astros te dicen que no debes dejar que otras personas decidan por ti. En los últimos tiempos has sido muy manipulable, pero eso tiene que terminar. Los demás no han vivido lo que tú, así que no saben qué es lo mejor para ti.

PISCIS

Entrarás en una excelente etapa en la que el crecimiento personal y el económico serán protagonistas. Toma cualquier oportunidad que se te presente, es tu momento de brillar y de ser feliz. Te lo mereces y por fin lo conseguirás.

