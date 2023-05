Es una de las atletas universitarias más famosas en EE.UU. y revela su secreto para alcanzar el éxito

escuchar

Puede que Olivia Dunne sea conocida por sus habilidades en gimnasia o por la base numerosa y fiel de seguidores que tiene en redes sociales y que ya superan los 11 millones entre Instagram y TikTok. Sin embargo, detrás de su imagen y fama hay una joven que se inició en la disciplina cuando apenas tenía tres años y la constancia y paciencia fueron las claves del éxito que hoy disfruta.

Hace menos de dos meses, Dunne pasó a formar parte del selecto grupo de modelos de traje de baño de Sports Illustrated. La joven de 20 años viajó a principios de año a Puerto Rico para una sesión de fotos para la revista, justo antes de que los LSU Tigers obtuvieran el cuarto lugar en el Campeonato de Gimnasia de la Asociación Nacional de Atletas Colegiados (NCAA, por sus siglas en inglés) y cerrar así una temporada fabulosa.

A partir de 2021, los estudiantes atletas en Estados Unidos pueden monetizar su imagen gracias al NIL (Name, Image, Likeness), que en castellano se refiere al nombre, imagen y semejanza que tienen estos deportistas para promover programas de la NCAA y generar ingresos.

La política del NIL de la NCAA permite que los estudiantes atletas reciban una remuneración por el uno de su nombre e imagen. En este aspecto, Olivia marca la pauta. La joven tiene una valoración de 3.4 millones de dólares, de acuerdo con On3, respaldada por su contrato con Sports Illustrated, Leaf Trading Cards y Vuori, estas últimas dos, empresas pertenecientes al mundo del deporte.

“Como mujer, nadie realmente esperaba que una gimnasta estuviera al frente del NIL. La mayoría de la gente esperaba fútbol, béisbol, básquet. Ser una mujer al frente y tratar de aumentar el nivel en el campo de juego, es definitivamente un paso en la dirección correcta”, expresó la joven en una oportunidad, según consignó Fox Business.

Dunne, nativa de New Jersey, hace vida como atleta de la Universidad Estatal de Luisiana (LSU). Pese a su juventud, no se duerme en los laureles de la fama ni despilfarra sus ingresos que superan las siete cifras. Por el contrario, aconseja ser prudente en el uso de las ganancias. “Guarden todo ese dinero”, expresó la joven en una entrevista con The Street.

“Para otros atletas, especialmente, que están en la universidad, les diría que gasten su dinero como un estudiante universitario común. Ahorren todo lo que puedan, inviertan y luego úsenlo como una persona normal”, advirtió la deportista.

Entre las atletas femeninas, Dunne tiene casi tres veces más potencial de ganancias que las que la siguen en la lista. Eso incluye a la gimnasta Sunisa Lee, quien se alejó temporalmente del deporte por motivos de salud, pero se mantiene valorada en 1.4 millones de dólares.

Por si fuera poco, en la lista de los 100 atletas con mejor NIL, Olivia solo es superada por Bronny James, el jugador universitario de baloncesto e hijo de Lebron James, por 6.8 millones de dólares.

Una de las recomendaciones que esta joven ofreció, en cuanto al manejo de sí misma como un activo, es encontrar a una persona que realmente sepa hacerlo. “Yo diría, ante todo, encontrar un agente realmente bueno. Eso fue lo primero que hice”, expresó y, para ello, es necesario no apresurarse. “Todo llega”, manifestó.

En ese sentido, también llamó a la calma al momento de hacer acuerdos. Si bien es cierto que los jóvenes están ávidos por cerrar contratos, no siempre la velocidad resulta buena consejera y muchas veces la paciencia es la clave.

