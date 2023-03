El horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 3 al 5 de marzo

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de cada signo de este fin de semana del 3 al 5 de marzo para el Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que les espera y qué es lo que los astros dictan para todos. Serán momentos de reflexión para la mayoría por una alineación que les dará abundancia. Destacan cambios en la vida sentimental para muchas personas y habrá que evitar discutir con los seres queridos.

Aries

Recibirás una invitación para salir de viaje a finales de mes, con motivo de tu cumpleaños. También harás una limpia de clóset y querrás mantener la mayoría de tus espacios personales en orden. Por otro lado, te invitarán a formar un nuevo negocio.

Tauro

Los juegos de azar serán tu fuerte en los próximos días. Todo te saldrá bien, incluso en el tema de las relaciones personales. Se prevé que conozcas a una persona que es muy compatible contigo y de la que te enamorarás perdidamente.

Géminis

Los astros te dicen que debes controlar tu carácter porque sueles tomar decisiones muy drásticas. Es necesario que busques un orden en tu vida y que sepas qué es lo que quieres, para que evites explotar con gente que no se lo merece.

Cáncer

Serán días de estar con gente que irradia positividad, lo que te dará fuerzas para iniciar la siguiente semana con la mejor actitud. La única recomendación es que trates de no contarle tus planes a nadie, para que no te rodees de envidias,

Leo

Serán días de muchas reuniones sociales con la gente que quieres. Solo trata de evitar los excesos y pasarla bien sin la necesidad de tomar tanto. También llegará a ti un dinero extra, pero es mejor que lo guardes para el futuro.

Virgo

Un familiar te buscará para pedirte un consejo, intenta ser un apoyo porque después podrías ser tú el que lo necesite. Respecto a tu hogar, pensarás en hacerle mejoras y comprar nuevos muebles. Hazlo, es una manera de satisfacer tus necesidades y darte un gesto de amor propio.

Libra

Un amor del pasado te buscará, pero ya está comprometido con su nueva pareja, así que es mejor que no le des entrada. Cierra ese capítulo de tu vida y decídete a conocer gente nueva. Ten por seguro que hay personas más compatibles contigo.

Escorpión

Si tienes problemas con tu pareja, lo más recomendable es que se den un tiempo. Cuando las cosas ya no funcionan, no hay que forzarlas. Enfócate en ti mismo y en lo mucho que vales. Eres alguien que no se rinde ante nada y debes aprovechar esa virtud para salir adelante.

Sagitario

Te llegarán este fin de semana muchas buenas noticias acerca de tu trabajo, por lo que querrás salir a festejar con tus amigos. También arreglarás un asunto legal que tenías pendiente, así como el mal de amores por el que atravesabas.

Capricornio

Los astros te dicen que trates de controlar tus impulsos porque podrías sacar tu verdadero yo en una fiesta que está próxima. Disfruta de las reuniones sin la necesidad de buscar problemáticas. Tómalo todo con calma.

Acuario

Se impone que pienses lo que vas a decir antes de hablar, ya que podrías cometer algunas indiscreciones. Tus malos comentarios podrían dañar a una persona que quieres. Por otro lado, tus problemas económicos desaparecerán.

Piscis

Recibirás un regalo que no esperabas y que te dará mucha felicidad. En cuanto a tu economía, es posible que tramites un crédito para comprar un vehículo. Todo irá de maravilla a tu alrededor, es tu mes de cumpleaños y no hay nada que pueda salirte mal.

