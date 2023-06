El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, jueves 15 de junio

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este jueves 15 de junio a través del Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

No te sientas mal si no logras todavía lo que te has propuesto, te queda mucho tiempo y oportunidades. Mientras no te rindas, todo estará bien. Por otro lado, evita sentir miedo por una situación complicada que atravesarás hoy, tú puedes con eso y más.

TAURO

Es preciso que tengas en cuenta que la gente con más o menos dinero que tú, es igual de valiosa. Nadie es más y nadie es menos, todos en este plano son iguales. Mantente humilde, pero también con la frente en alto.

GÉMINIS

Recibirás una nueva oportunidad de brillar en tu centro de trabajo, ya sea con un ascenso o con un reconocimiento por parte de tus directivos. Lo mejor es que tendrás una recompensa monetaria por lo que hagas.

CÁNCER

Últimamente has dejado pasar oportunidades en las que puedes poner en práctica tus talentos, pero es momento de que tomes las riendas de tu vida. Recuerda que en este mundo nada es regalado y tienes que luchar por ello.

LEO

Los astros te dicen que no estás en el mejor momento para formalizar una relación, es probable que tengas que verificar algunas cosas antes de hacerlo. Por ejemplo, si realmente vas a tener tiempo para dedicarle a esa persona.

VIRGO

Una de tus amistades solicitará tu apoyo este jueves, dado que aconteció algo desafortunado en su vida. Acompáñala y no dejes que se sienta sola. Siempre debe de haber tiempo para los amigos, en algún momento tú podrías ser quien requiera de ayuda.

LIBRA

Dejarás de estar solo, ya sea porque te rodearás de personas interesantes o porque podrías entablar finalmente una relación amorosa. En cuanto a tu trabajo, se prevén varios éxitos y buenas noticias respecto a un proyecto.

ESCORPIO

Debes mantenerte alerta sobre algo importante que puede suceder este día con tu pareja, probablemente te contará algo importante o podrían vivir instantes de romanticismo. Lo que sí es seguro es que debes prestarle toda tu atención.

SAGITARIO

Se impone que seas más cercano a tu familia porque sueles dejarles de lado por hacer otras cosas. Ten por seguro que, aunque creas que no, siempre hay tiempo para visitarlos o hacerte presente en su vida y dejar que estén en la tuya.

CAPRICORNIO

Una persona de tu pasado intentará contactarse nuevamente contigo, pero tú no tendrás la disposición para hablar con él o ella. La recomendación es que no dejes que alguien que te dañó vuelva a entrar a tu entorno.

ACUARIO

Es muy probable que hoy vayas a analizar dos posibilidades que hay en cuanto a tu trabajo. Piensa muy bien lo que vas a hacer porque podrías equivocarte si tomas una decisión apresurada. Pon las cosas en una balanza.

PISCIS

Si no tienes pareja, estás en una buena etapa para conseguirla. Sal, diviértete y conoce gente, esa es la fórmula correcta para volver a involucrarte amorosamente con alguien. Eso sí, asegúrate de que sea una persona que te valore.

