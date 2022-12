El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, jueves 22 de diciembre

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este jueves 22 de diciembre para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios; para algunos puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Tu pareja espera una señal de tu parte. Hazle saber que has entendido sus reclamos y comprendido al fin sus verdaderas necesidades. Es lo justo y necesario. Comprométete y demuestra que estás en un proceso de cambio. Pon orden en tus finanzas, estás en un caos. Ten el control del flujo de tus ingresos y egresos, así podrás conservar lo necesario para tu patrimonio.

TAURO

No confundas el volumen con la inteligencia, esto no te concede la victoria y mucho menos te hace una persona más hábil. No ocultes tus errores. En lo económico tienes que ser más seguro. No te sientas menos ante una competencia. Te olvidas de un hecho esencial: representas lo nuevo en el sector, eres imbatible.

GÉMINIS

No caigas en la rutina amorosa porque es el mayor enemigo de los milagros. Cada día que hacemos lo que la sociedad dicta, matas un poco más el romance con tu pareja. Este jueves pon sobre la mesa todas las aportaciones que tu equipo y tú han puesto sobre el proyecto. Distribuye a cada uno lo equivalente a su esfuerzo.

CÁNCER

Cada que tomes una decisión, piensa en ti. De ninguna manera debes sentirte egoísta por ello. A medida que crezcas, podrás hacer más por tu pareja y será un beneficio para los dos. Hoy es una buena oportunidad para trabajar en ese proyecto. No cruces los brazos. Es importante que ese extra que ganes no se vaya en celebraciones, sino a tu crecimiento.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

LEO

Hoy es un buen día para aclarar el malentendido que tienes con tu pareja. Cuando hay problemas de este tipo, el mejor remedio es resolverlo de inmediato. No dejes que crezca y se convierta en una amenaza para tu relación. Debes tomar en cuenta a tu equipo, por eso establece una misión y una visión con la que todos se puedan identificar e inspirarse.

VIRGO

Este jueves hay oportunidad de reencontrarse con el amor de pareja, aquel que conociste al inicio de tu relación. Recupera un poco la sensualidad. Tu tiempo y tu paciencia serán recompensados en tu trabajo, así que no te retires ni te des por vencido.

LIBRA

Espiar a la persona que amas está mal porque la falta de confianza es una traición. Evítalo a toda costa. Llegará el momento en el que tu pareja te revelará lo que ocurre y te darás cuenta de que todos tus temores no tenían sentido. En el trabajo tienes que controlar los problemas que surgen. No tomes decisiones apresuradas y equivocadas.

ESCORPIO

Este día es de paciencia. Tu pareja va a retomar el contacto con una de sus parejas anteriores; tienes rencores y sospechas, pero es mejor que no intervengas. Deja tu negocio en manos de otros miembros del equipo, date tiempo para proyectar una expansión o nuevas metas.

SAGITARIO

La rutina es tu peor enemigo, si dejas que llegue a tu relación todo comenzará a desmoronarse. Este día es para revitalizar la comunicación y el afecto que no fluyen con naturalidad. Derriba esos muros. Aún no hay un crecimiento exitoso, pero no te frustres. Es un buen día para escribir todos los objetivos que tienes en mente.

CAPRICORNIO

Siéntate junto a tu pareja y hablen sobre sus bienes y el amor. No hay una regla sobre lo que cada uno tiene. Sientes que todo es un caos, pero no es así. Tu mundo no se va a sacudir y podrás seguir desarrollándote y creciendo profesionalmente. Ten fe en ti mismo.

ACUARIO

Deja el orgullo atrás. Hay discusiones que es mejor no tener, sobre todo si implica que dos personas que se aman se enfrenten: que el amor siga adelante. No trabajes de más, cuida tu salud porque el descanso y la desconexión son necesarios para seguir el éxito.

PISCIS

Este es un buen día para olvidar las promesas. Has dicho muchas veces que harías cosas que no tenías la intención de realizar. Eso desgasta. Empieza a demostrarle a tu pareja que estás dispuesto a poner lo que hace falta en su relación. En el trabajo no dejes que otros se lleven el mérito de tus esfuerzos.

