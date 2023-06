El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, jueves 22 de junio

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este jueves 22 de junio a través del Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios.

ARIES

No es momento de jugar, sino de hacer esfuerzos y sacrificios importantes. Tienes que comenzar a tomar decisiones con respecto a tu negocio. Te enviarán un mensaje, pero probablemente debas hacer gastos imprevistos en ese asunto.

TAURO

Deja de vivir tan intensamente. Es un buen momento para comenzar a hacer las cosas que te gustan. Debes intentar dormir un poco más temprano y terminar el trabajo que tienes pendiente.

GÉMINIS

Es un buen día para comenzar a pensar en lo que le dirás a la persona que amas. Alguien puede haberte ofrecido algo que no resultó cierto, tienes que hacerle ver que te mintió y que eso no está bien.

Los horóscopos de Mhoni Vidente para hoy Unsplash

CÁNCER

Es un excelente momento para creer en ti mismo y en tu capacidad. No dudes en mantener a tus amigos cerca de ti, porque serán leales mientras les des tu atención y tu mano esté dispuesta a levantar lo que se caiga.

LEO

Hoy tendrás oportunidades de conocer gente nueva, aprovecha para hacer contactos y no tengas miedo de mostrarte divertido. Tiempos de cambio se avecinan y debes estar pendiente. Estás en una etapa pesimista de tu vida, pero no te desanimes.

VIRGO

En el amor comienzas a ver oportunidades nuevas, pero no te sientes en ese camino. No te apures. Tienes muchos deseos de descansar, pero recuerda que tienes obligaciones importantes que necesitan de toda tu atención.

LIBRA

Es probable que tengas un magnífico día con tu pareja. Si tienes hijos, enséñales el valor del trabajo. Un amigo cercano estará para apoyarte en un instante difícil que podrías vivir.

ESCORPIO

Una persona que no habías notado demuestra un interés repentino en ti, quizá no avance; aun así, podría volverse una linda amistad. Si debías entregar un trabajo valioso, es probable que te entreguen una mala calificación. Vuelve a comenzar y mejora.

Los horóscopos de Mhoni Vidente para hoy Unsplash

SAGITARIO

Deja de lastimarte al revivir recuerdos de un amor que ya no existe. Una persona mayor te dirá algo positivo para tu trabajo. No desees algo que no puedes conseguir en este momento ni tampoco dejes de lado a tu familia entre tus prioridades.

CAPRICORNIO

Una persona te hará un cumplido muy bueno. Quienes se encuentren sin pareja estable podrían enfrentar episodios de soledad hoy. Tienes que volver a tomar la iniciativa en el amor, no siempre el otro deberá hacer el otro trabajo.

ACUARIO

Es momento de tener una conversación sincera con tu pareja. Es probable que te hayas perdido en un momento con respecto a tu vida, pero no dejes de seguir aquello que quieras lograr. Tienes la posibilidad de tener buenas fianzas, por eso debes poner todo de tu parte.

PISCIS

Empezarás a tener mejores resultados por un cambio de mentalidad que has tenido en el último tiempo. Tienes que comenzar a experimentar más en tu vida, porque dejas pasar las oportunidades por temor a caerte. Siempre vas a levantarte de nuevo.

LA NACION