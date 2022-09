El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, jueves 22 de septiembre

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este jueves 22 de septiembre para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Nunca permitas que alguien te diga que exageras en el cuidado a ti mismo. Nada que trate sobre tu persona es un error. Respecto a lo laboral, tendrás una buena racha siempre y cuando no te cruces de brazos.

TAURO

Tienes que dejar de lado la soberbia, nunca es bueno plantarse frente a los demás con esa actitud. En tu equipo de trabajo debe existir una misión a cumplir porque nadie se siente identificado. Hazte cargo de eso.

GÉMINIS

No descuides tus oídos porque los problemas de salud se presentan en cualquier momento. Cuidado con la música a tan alto volumen. Por otro lado, la relación con tu pareja mejorará cuando los dos estén dispuestos a poner de su parte.

CÁNCER

El apoyo emocional que necesitas podría llegar de quien menos te lo esperas. Sal de ese círculo de personas que no te valoran. Si tienes que espiar a tu pareja para que no te sea desleal, no estás en la relación correcta.

LEO

Hoy será un día de situaciones injustas, incluida una en la que las palabras de alguien te harán mucho daño. No permitas que te bajen el ánimo del todo. Tómalo de quien viene, pero también dedícate un respiro si es necesario.

VIRGO

No le sobre exijas a tu cuerpo. Recuerda que es tu templo y tienes que hacer todo lo posible por cuidarlo. En cuanto al trabajo, debes estar preparado para el crecimiento porque se avecinan nuevas oportunidades.

LIBRA

Pueden robarte tus ideas, pero nunca lo que tienes dentro de tu cabeza. Eres capaz de sobresalir incluso cuando intenten apagarte. Cuando parezca que todo el mundo está en llamas es cuando más tranquilo debes permanecer.

ESCORPIO

No reprimas tus sentimientos porque dejarlos fluir sana. Aprende a perdonar, dejar ir y después olvidar. No expongas tu salud solo por trabajar unas cuantas horas de más. Lo primordial es mantenerte estable bajo cualquier motivo.

SAGITARIO

Guardarte las cosas que quieres decir te llena de mucha negatividad. Es mejor que lo saques, pero cuídate de que no sea de la manera incorrecta. No permitas que otros se lleven el mérito de tus esfuerzos.

CAPRICORNIO

No abuses de los aparatos electrónicos: muchas veces ponen una barrera entre tú y tus seres queridos. Es un buen momento para que pongas en orden todos los asuntos financieros pendientes. No lo dejes pasar.

ACUARIO

Reflexionarás acerca de las cosas que te hacen daño, pero lo importante es que hagas un plan de acción para combatirlas. Evita subir el tono de tu voz durante una discusión de pareja, quien habla más fuerte no se gana la razón.

PISCIS

No abuses de las sustancias y alimentos que te hace mal. Tienes que dejar de autosabotear tu salud. Es un buen día para poner las cartas sobre la mesa en cuanto a las obligaciones que tiene cada miembro de tu equipo.