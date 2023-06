El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, jueves 29 de junio

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este jueves 29 de junio a través del Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

Aries

La armonía es fundamental en una relación, así que si sientes que eso falta en la tuya debes trabajar junto a tu pareja en ello. Discúlpate cuando sea necesario y acepta el perdón cuando tu ser amado se dirija a ti de forma sincera.

Tauro

No intentes apresurar todo, en ningún sentido. La vida no es así, debes ser paciente para lograr lo que quieres. Es muy probable que algunas cosas te lleguen rápido, pero hay otras que tardarán más. Es incierto, relájate.

Géminis

Recibirás una propuesta que será llamativa desde el principio y, por más que le busques defectos, no los tiene. Déjate llevar sin miedo y experimenta cosas nuevas. Deja de lado cualquier sospecha o duda, solo ve con cautela.

Mhoni Vidente reveló las predicciones para hoy

Cáncer

Si vas a reclamarle algo a tu pareja, procura que sea de una manera firme. Sueles guardarte las cosas y después expresarlas con timidez, lo que da pie a que la otra persona se sienta con más poder sobre ti. Di las cosas directamente.

Leo

Es un buen día para que analices si realmente estás en el lugar en el que quieres estar respecto a tu trabajo. Recuerda que tu centro de empleo puede llegar a influir en tu éxito. No importa cuanto talento tengas, si no estás en el sitio correcto no será apreciado.

Virgo

Debes estar más atento a las estrategias que tu pareja ejerce sobre ti. Es muy común que te haga sentir culpable para tener mayor control de la situación, así que no dejes que eso suceda más. Si cometiste un error, asume las consecuencias, pero no te sientas mal por meses.

Libra

Los astros te dicen que este jueves tendrás que resistir las ganas de gastar tu dinero de forma impulsiva. Si realmente quieres tener el patrimonio que dices, no debe haber cabida para los lujos innecesarios. Ahorra.

Escorpio

Los esfuerzos no sirven de nada si no los tienes encaminados a una estrategia clara. Antes de desgastarte, arma un plan con el que estés seguro de que llegarás a tu meta. Combina tu fuerza y creatividad con una estructura.

Sagitario

Se resolverán algunos asuntos que tenías pendientes, sobre todo los relacionados con personas del pasado. No permitas que eso te quite la calma, todo estará a tu favor, recibirás lo que por ley te corresponde.

Capricornio

Se impone que seas más cuidadoso con lo que comes y que priorices una alimentación saludable. Es esencial que cuides tu cuerpo porque es la mayor posesión que tienes. No consumas lo que ya sabes que te daña.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy

Acuario

Debes empezar a reconocer que siempre quieres ser quien mande en tu relación amorosa, por lo que no siempre permites que tu pareja se exprese con libertad. Es un buen día para cambiar eso y decírselo a tu ser amado.

Piscis

Estás en el momento adecuado para presentarles a tus directivos esa idea prometedora. Podría tratarse de lo que te lleve al éxito rotundo, dado que es algo innovador y que no se ha visto en tu empresa. Cobra lo justo.

LA NACION