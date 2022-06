El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, jueves 30 de junio

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este jueves 30 de junio para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física. Hoy será el día de no reclamar por lo que no es necesario y dejarse llevar por el universo.

ARIES

Creer en ti mismo es la solución para muchos de tus problemas. Es necesario que te des cuenta de lo mucho que vales. Para llegar al éxito se requiere pasar los obstáculos, no cambiar de objetivo cada vez que no lo logras.

TAURO

Hoy los astros te recomiendan dejarte llevar por ellos: tendrás que salir de tu zona de confort y lo recomendable es que no pongas resistencia. Tú y tu pareja deben estar conscientes de que son los dos juntos contra el problema.

GÉMINIS

No utilices el orgullo con la gente que quieres, mucho menos si es para desquitarte por algo. Es el momento de dar un paso adelante sobre tu competencia, esa es tu especialidad y no tiene porque cambiar.

CÁNCER

No te tomes los problemas de otros como tuyos. Eres muy empático, pero eso suele traerte muy malos momentos. Hoy llegará una propuesta que no está bien pensada, por lo que lo mejor que podrás hacer es rechazarla.

La especialista en astrología predictiva Mhoni Vidente Captura de video de YouTube

LEO

Si te sientes a disgusto por el trato de tu jefe, hazlo saber. Nadie merece ir a trabajar con miedo o sin ganas. Es mejor apoyar a tu pareja aunque te des cuenta de que sus ideas no son las más correctas, debe sentir que estás con él o ella.

VIRGO

La disciplina es primordial en todos los aspectos y hoy habrá que ponerla en práctica en cuestiones del orden; date el tiempo de ordenar tu casa. Discúlpate con tu pareja siempre que sea tu culpa; debes aprender a asumir tus errores.

LIBRA

No te desveles, porque no dormir bien es lo que más te puede llegar a afectar en temas de salud. Comienza a ahorrar ya sea para un nuevo proyecto, o simplemente para tener un dinero para los casos de emergencia.

ESCORPIÓN

Tu equilibrio emocional es muy importante y lo has dejado de lado. Planea con tu pareja el hecho de tener familia, porque es un tema que les interesa a los dos y que podría traerles problemas si no lo prevén con tiempo.

SAGITARIO

Los astros te devolverán todos los gestos que has tenido con tus seres queridos, regalar hace a la gente más feliz. Tu conocimiento es el mayor tesoro que tienes, así que hoy es un buen momento para ponerte al día en todo lo que has dejado rezagado.

CAPRICORNIO

El tiempo no pasa en vano y la salud toma factura a quienes no se cuidan. Evita lamentarte de no haber tenido disciplina con tu cuerpo. No cuentes los secretos de personas cercanas a tu pareja, porque se enterará y quebrarás su confianza.

Mhoni Vidente dio sus horóscopos para esta semana

ACUARIO

Necesitas ser escuchado y hoy sentirás aún más ese peso de querer hablar de tus afectos con alguien, considera la terapia. Resolverás un problema muy grande, sin ninguna dificultad y eso va a demostrar el valor que tienes dentro de lo laboral.

PISCIS

Cuida mucho por dónde caminas y evita adentrarte en caminos peligrosos; por hoy mejor quédate en casa. Esa amistad de tu pareja no te gusta mucho, pero para él o ella es una persona importante; deja que el tiempo ponga todo en su lugar.