El horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 27 de junio al 1 de julio

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos para la semana del 27 de junio al 01 de julio para el Heraldo de México. Desde primera hora de este lunes, la pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los próximos días serán bendecidos por la alineación de los astros y sobre todo con la ayuda de los arcángeles; se acerca una semana cabalística para todos. Aunque también habrá que cuidarse de las malas energías y aceptar los errores propios.

ARIES

Cuídate de tocar sustancias dañinas; utiliza guantes de trabajo para evitar problemas de salud. Eres la persona ideal para conocer las fortalezas y debilidades de tu propio negocio. Calma tus celos y deja que tu pareja viva su vida.

TAURO

Enfrentarás algunas sanciones, pero es mejor que no te opongas a ellas porque sabes que tu actuar no fue correcto; asume la responsabilidad de tus actos. No será un momento sencillo en cuestiones del amor, habrá peleas y cada uno defenderá su punto.

GÉMINIS

Se viene una nueva etapa de crecimiento personal, pero acompañada de obstáculos; no te eches para atrás y sigue adelante. Aprovecha el primer impulso para saltar alto. Toma todos los aprendizajes que te dejará una persona en cuestiones amorosas.

CÁNCER

No te explotes a ti mismo y preserva tu energía espiritual; sé productivo, pero hasta donde tu cuerpo te lo permita. Es un buen día para agradecer a la pareja los cambios que ha tenido para mejorar. Se te darán noticias inquietantes, pero sabrás sobrellevarlas.

LEO

Necesitarás apoyo en materia de salud y esa ayuda llegará muy pronto; sigue sus indicaciones. Hay personas que planean algo a tus espaldas, debes estar alerta. Tu pareja necesitará tu apoyo porque sufrirá una gran derrota.

VIRGO

No puedes posponer todos los días el ejercicio, recuerda que ahora más que nunca tu salud depende de ello. Acepta las órdenes de tus jefes, porque aunque no te guste, eso es lo que implica trabajar para alguien más.

LIBRA

Te llega una oferta muy emocionante. Querrás decir que sí de inmediato, pero las cartas te indican que te tomes algunos días para pensarlo. Tu pareja está enojada y no sabes por qué; habla bien con él o ella para que el problema no se alargue.

ESCORPIÓN

Cuida mucho tu piel y ten en mente que es igual de importante que otras partes del cuerpo. Deberás invertir energía en resolver un problema que parece interminable; esto te ayudará a reconfigurar tu entorno.

SAGITARIO

No seas tan exigente con las personas, porque además algunas de ellas no tienen la capacidad de darte lo que deseas. Hoy es el día de comenzar a crecer con tu pareja, porque a ti te afecta mucho que a él o ella no le vaya tan bien como a ti. Invierte tu dinero.

CAPRICORNIO

Consulta a tu médico porque automedicarse y creer que puedes curarte solo es el mayor error que podrías cometer esta semana. Continúa capacitándote, no te estanques. Si vas a criticar a tu pareja, antes mira que no hagas las mismas cosas que te molestan a ti.

ACUARIO

Es una mala idea pedir el préstamo que tenías en mente, porque te preocuparás por pagarlo en lugar de usarlo para lo que lo necesitas. La melancolía y apatía te han afectado últimamente. Es momento de recuperar la motivación.

PISCIS

Es buen momento para alejarte de la gente que no te valora. Desconéctate de las redes sociales y enfócate en tu salud mental. Tu pareja desconfiará de algunas palabras y no escuchará tus argumentos. Dale su espacio.