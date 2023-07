El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, jueves 6 de julio

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este jueves 6 de julio a través del Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

Aries

Los planetas te instan a mantener el dedo en el renglón del cumplimiento de tus metas. Por más difícil de creer que parezca, estás a punto de lograr todo eso que te has propuesto. No te rindas ante ningún obstáculo.

Tauro

La recomendación para ahora es que aprendas a ahorrar, sobre todo si se trata de algo necesario para ti. No inviertas grandes sumas de dinero en lujos o cosas que no te van a servir mucho, mejor aprovecha tus ingresos para viajes futuros.

Géminis

Se presentará un problema entre los miembros de tu familia, pero nada que no se pueda solucionar. Así que, en lugar de ver las cosas de forma caótica, piensa que sí hay forma de llegar a un acuerdo entre todos.

Cáncer

Sueles ser una persona caprichosa y eso no te ayuda para nada a relacionarte positivamente con otra gente. Tienes que aprender a ser más receptivo y demostrar que también puedes entregar cosas buenas.

Leo

Dejaste a un lado todo lo que amas y fue gracias a eso que empezaste a ser negativo, pero es hora de que empieces a divertirte y ver el lado amable de tu vida. Hay muchos motivos por los que deberías sentirte feliz.

Virgo

Hay muchas personas a tu alrededor que viven momentos de penumbra y tú no te has dado cuenta. En el instante en el que te enteres trata de ser un poco comprensivo y ofrecerles tu apoyo incondicional. No es tu obligación, así que solo hazlo si te nace.

Libra

Tendrás una fuerte carga laboral en los días siguientes, así que prepárate para cumplir con ella y no quedarles mal a tus directivos. No hay nada de lo que debas preocuparte, sabrás lograrlo todo en tiempo y forma.

Escorpio

No pienses que tu pareja siempre va a estar allí en la espera de que te preocupes por ella. Es momento de que atiendas sus necesidades y que no le dejes en el olvido. Cuando te des cuenta de lo que haces podría ser demasiado tarde.

Sagitario

Si algo malo te sucedió en el pasado, no significa que siempre será así. Es hora de que vuelvas a conocer personas, luego de esa ruptura amorosa que te dejó sin ganas de nada. Date la oportunidad de vivir nuevas experiencias.

Capricornio

Se darán posibles enfrentamientos entre tú y algunos familiares, pero no debes prestarle mucha atención a ese tema. Trata de evitar a toda costa una pelea porque lo único que provocarás si te involucras es perder tu energía.

Acuario

Tienes que aprender que no todo puede ser color de rosa. A veces hay situaciones negativas que debes atender y eso no significa que tu vida ya esté arruinada. Lo que sí debes hacer es alejarte de la gente que no te aporte nada.

Piscis

Es un buen día para agradecerles a todos tus seres queridos lo que hacen por ti. Muchas personas han pasado por tu vida y te han dejado una enseñanza, no lo olvides ni dejes de aprender de ellas. Atesora las amistades valiosas.

LA NACION