El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, jueves 6 de octubre

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este jueves 6 de octubre para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Te la pasas abrumado por cosas que muy probablemente nunca van a ocurrir. Céntrate en el presente y cualquier conflicto que haya sabrás cómo resolverlo. Ya hiciste todo lo que está en tus manos, ahora déjaselo al universo.

TAURO

Hay temas en los que crees que eres experto, y sí lo eres, pero también hay personas que saben más que tú. Eso no significa una derrota, sino una oportunidad de aprender a ser mejor. Es un buen momento para crecer.

GÉMINIS

Es momento de que te hagas escuchar en cuanto a todas las advertencias que has hecho. Tú sabes que una mala situación podría llegar si no se previene y ya es hora de que todos lo sepan, así evitarás mayores consecuencias.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

CÁNCER

Este jueves recibirás el dinero de una deuda que ya dabas por perdida. No lo derroches porque se avecina una temporada de altibajos. Por otro lado, tienes que dialogar con tu pareja sobre lo que no les gusta o podría complicarse todo.

LEO

Si quieres ganar más dinero, trabaja más. No puedes pedir las grandes recompensas si no te esfuerzas por lo que quieres. Tu pareja va a completar una etapa en su desarrollo profesional y espera que la felicites.

VIRGO

Si invertiste tu dinero en algo, tienes que saber esperar. La paciencia es lo más importante al momento de esperar los frutos de un esfuerzo. En relación con lo amoroso, evita caer en los chantajes que te hace tu pareja.

LIBRA

Últimamente le das mucha prioridad a cumplir tus caprichos y tus gastos. Está bien en algunas ocasiones, pero no dejes de lado tus obligaciones por un lujo. Hoy podría ser un buen día para darle una sorpresa a tu pareja.

ESCORPIO

Ser tan ambicioso no es del todo bueno, ya que podrías caer en tentaciones que no te ayudarán en nada. Por otro lado, sería perfecto para tu relación que tú y tu pareja salgan a nuevos lugares. No permitas que caigan en la rutina.

SAGITARIO

En todos los trabajos tienes que aceptar situaciones que no te agradan, pero ese es el precio de trabajar para alguien. Si algo no te gusta, siempre puedes retirarte y hacer tu propio negocio. Solo tú sabes lo que es mejor.

CAPRICORNIO

Si quieres que haya movimientos en tu entorno, tienes que dejar de hacer los mismos esfuerzos. Para resultados diferentes son necesarios procesos diferentes. La vida es como un laberinto, el que encuentre el camino correcto gana.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Youtube Mhoni Vidente

ACUARIO

Si quieres que el éxito llegue a tu vida, debes llamarlo con un poco más de fuerza y convicción. Cree más en ti y en lo que eres capaz de lograr. Tienes que abrir espacio en tu mente para recibir la prosperidad que quieres.

PISCIS

Es tiempo de recuperar el prestigio que tenías antes y para eso tienes que dar un golpe con el que te hagas notar. Lo ideal es convencer a tus superiores de que eres la persona correcta para hacer ese trabajo.

LA NACION