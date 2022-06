El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, lunes 20 de junio

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos para este lunes 20 de junio para El Heraldo, de México. Desde primera hora de hoy, la pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan momentos de reflexión para la mayoría. Sobresalen cambios en la vida sentimental para muchos de ellos.

ARIES

Ante las discusiones y malos entendidos que has tenido con tus seres queridos, los astros hoy te orientan para que encuentres la manera de solucionarlo. Si debes pedir disculpas, hazlo. Escucha tu voz interior y lánzate a la aventura.

TAURO

Tu pareja quiere hacer un viaje pero sin ti, solo con sus amigos; en un principio te sientes mal, pero lo que debes hacer es relajarte y pensar que es una persona independiente. Tú también puedes vivir tu vida por tu cuenta. Hay asuntos por resolver en el tema sentimental. Perdónate a ti mismo.

GÉMINIS

Si uno se equivoca, lo mejor es admitir el error y no tratar de imponer culpas a otros. Hay que afrontar los problemas con seriedad. También perdona a los que te han lastimado, pero solo para sanar. Debes dejarlos ir.

CÁNCER

No dejes pendientes tus obligaciones, es momento de poner orden en tu casa. Tu pareja tendrá un problema familiar y le será muy satisfactorio tu apoyo. No dejes que la tristeza te impida hacer tus actividades diarias.

Mhoni Vidente reveló el horóscopo para los distintos signos zodiacales este lunes 20 de junio

LEO

La rutina ya no te gusta, y los astros te recomiendan hacer algunos cambios para salir de la monotonía: puedes modificar incluso el orden en el que haces las cosas. Pon más atención a tu relación, porque tu pareja resiente tu indiferencia.

VIRGO

Hay que invertirle tiempo a los proyectos, no se trata de nada más ponerle dinero sino también pasión. Cuídate de los excesos, sobre todo en la comida y el alcohol. En cuanto al amor, la única manera de vencer los excesos es estar juntos, amarse y afrontar la situación en pareja.

LIBRA

Te pagarán una deuda por la que has insistido por mucho tiempo; no será en la fecha que te han prometido, pero sin duda llegará. Tu pareja quiere tener más intimidad y no siempre estar rodeada de invitados en la casa; dedícale tiempo.

ESCORPIO

La confianza lo es todo en la relación, si ustedes no la tienen es momento de recuperarla, pero hay que tomar en cuenta que no es tarea fácil. Ten un control de todo lo relacionado a tu salud, debes comenzar a conocerte a fondo en ese aspecto.

SAGITARIO

Rodéate de personas positivas y no de quien te brinda los peores escenarios. Hay un tercero en discordia dentro de tu relación, que no los ha dejado en paz desde hace mucho tiempo. Llegó el día de ponerle un alto.

CAPRICORNIO

Antes de reclamar algo, hay que fijarse en uno mismo porque muchas veces reclamamos lo que somos. Hoy te sentirás algo débil físicamente, pero en realidad es tu estado anímico el que te jugará una mala pasada. La calma será tu mejor amiga el día de hoy.

Mhoni Vidente sacó sus cartas y dio el horóscopo de cada signo Youtube Mhoni Vidente

ACUARIO

Recibirás un dinero extra, pero antes de gastarlo en cualquier cosa, hay que guardarlo para una emergencia. Las mentiras no son buenas incluso si crees que son inocentes, hazte cargo de tus comportamientos.

PISCIS

Los fracasos en lo que uno quiere suelen desanimar, pero también se pueden tomar como impulso para iniciar algo nuevo. Hay que tener detalles con la pareja para evitar la frialdad que abunda en los últimos días. Es día de sanar.