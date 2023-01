El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, lunes 23 de enero

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este lunes 23 de enero para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Asume la responsabilidad de tus metas y tus sueños. Tienes que comenzar a hacer todo lo posible para que se hagan realidad. No dudes en dar el primer paso porque vale la pena el riesgo. Pronto verás los resultados de tu crecimiento.

TAURO

Habla con tu pareja y cuéntale cómo te sientes a su lado. No olvides que son un equipo y que el desequilibrio puede afectarlos a ambos. Es tiempo de recibir lo que mereces, acepta las recompensas que llegan en tus proyectos.

GÉMINIS

Escucha a tu pareja porque tiene muchas cosas qué decirte. Es tiempo de que le dediques toda la atención que puedas ofrecerle. Reorganiza todos tus planes a largo plazo. No está mal dejar de hacer las cosas que simplemente no te llevan a ningún lado.

CÁNCER

La libertad es fundamental dentro de una relación. Limitar a tu pareja en cosas que tú haces es un error. Recuerda que la justicia tiene que ser un valor importante entre los dos. Ten cuidado con las cartas que juegas y asegúrate de que los movimientos sean seguros y estén respaldados. Hay mucho que perder.

Mhoni Vidente compartió con sus seguidores los horóscopos de hoy lunes 23 de enero

LEO

Los acuerdos con tu pareja serán cruciales. Sé inteligente y separa lo innecesario de tu relación. No hagan caso de opiniones que nada les aportan. Ahorra y utiliza lo que sabes para crecer profesionalmente.

VIRGO

Las charlas con tu pareja no son solo palabras vacías, se trata de una negociación por el bien de ambos. Si el tema económico les incumbe, tienen que hablar para elegir una solución. Escucha y sé paciente con tu equipo de trabajo, no porque algo salió mal significa que todo se perdió.

LIBRA

Debido a lo que ha sucedido en las últimas semanas, realizas nuevos acuerdos en pareja por el bien de tu relación. Los límites los ponen ambos. Es bueno experimentar y no quedarse con un mismo proceso.

ESCORPIO

No dejes de agradecer y resaltar las virtudes que tiene tu pareja. No porque ya estén juntos significa que debes olvidar todo el proceso de enamorarse. Sientes que tu trabajo se ha estancado, pero solo te falta un impulso de comunicación. No temas compartir tus ideas y negociar con tus clientes.

SAGITARIO

Los problemas de la relación son de los dos. Es tiempo de una reconciliación. Comparte tu experiencia con los demás, no dejes que el éxito que has tenido se esconda dentro de ti.

CAPRICORNIO

Tienes que estar para tu pareja, incluso en anuncios positivos de su vida profesional. Se esfuerza mucho y quiere compartir eso contigo. Sé consciente de que tu equipo de trabajo es parte de ti y que deben establecer objetivos en común y crecer.

Mhoni Vidente revela los horóscopos para este lunes 23 de enero Facebook/Mhoni Vidente

ACUARIO

Si realizaste acuerdos en pareja, deben respetarlos a lo largo de su relación. No los olvides. Confía en las habilidades que tienes para tus proyectos profesionales. Estás en esa posición porque ya encontraste un buen método para sobresalir.

PISCIS

Este día debes hablar con tu pareja sobre sus votos. Es tiempo de renovar su amor y establecer nuevos objetivos sobre su relación. El respeto es lo más importante. No descuides la calidad de tu trabajo. Los proyectos deben tratarse como un reto y analizarse de la forma más cuidadosa.

