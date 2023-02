El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, lunes 27 de febrero

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este lunes 27 de febrero para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

Aries

La recomendación para este lunes es que trates de compartir más tiempo junto a tu pareja para evitar que la relación se fracture. Por otro lado, una persona te pedirá un préstamo de dinero, pero si no es alguien de confiar no se lo concedas.

Tauro

En estos días habrá una reunión de trabajo muy importante y no debes faltar. Llega temprano y organízate con anticipación para que estés ahí. La recompensa será que harás algunas conexiones laborales de importancia.

Géminis

Los astros te dicen que no es tiempo de temerle al amor. Si en el pasado alguien te hizo daño, no significa que siempre será así. Inténtalo y no alejes a personas que podrían ser verdaderamente valiosas en tu vida.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

Cáncer

Si tienes un buen trabajo, trata de mantenerlo por mucho tiempo más. No dejes que el aburrimiento te haga cometer errores. Respecto al amor, alguien que está a tu alrededor está sumamente interesado en ti. Presta atención.

Leo

Alguien que te debía dinero saldará esa deuda el día de hoy. Solo trata de no malgastarlo porque enviarás una señal incorrecta al universo. Se impone que continúes preparándote en tu rama laboral, por lo que te saldrá una oportunidad de tomar un taller o curso.

Virgo

Una persona que está más cerca de ti de lo que crees comenzará a desarrollar sentimientos de amor hacia ti. Si ya tienes pareja, es probable que las obligaciones de ambos los hagan alejarse un poco. No permitas que caigan en la monotonía.

Libra

El día de hoy te entregarán una carta o un documento en el que se te dará una buena noticia. Ya la esperabas desde hace tiempo, así que solo falta comprobarla. Te ofrecerán un nuevo trabajo, en el que podrás hacer lo que realmente quieres.

Escorpión

Hay posibilidades de que discutas con tu pareja este lunes, puede ser por algo que y sucedió desde hace tiempo entre ustedes. La recomendación es que no permitas que el enojo te ciegue ni hagas cosas de las que podrías arrepentirte.

Sagitario

Una mujer cercana a ti te contará un problema que tiene, pero solo busca que la escuches, no que le des tu opinión. Es mejor que desde el inicio le preguntes si quiere saber lo que piensas. No cometas una indiscreción porque tendrías conflictos.

Capricornio

A veces dejas abandonada tu profesión por dedicarte a otras cosas, pero los astros te dicen que es momento de volver a empezar. No te dejes abatir por la desilusión, ten por seguro que encontrarás la motivación pronto.

Acuario

No tengas miedo de enamorarte otra vez. Lo que ocurrió en el pasado no significa que va a volver a suceder. Son otros tiempos y ahora tú te mereces ser feliz. Si bien no necesitas a nadie a tu lado, sí puedes pasar momentos increíbles.

Piscis

Hoy se te presentará una oportunidad para demostrar de lo que eres capaz. Al ver eso, tus directivos te ofrecerán un ascenso de puesto en los próximos días. Una persona cercana te pedirá un favor el día de hoy.

LA NACION