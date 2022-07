El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, martes 5 de julio

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este martes 5 de julio para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo de la rueda zodiacal. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y comenzar a comer sano. Hoy será el día de evaluar las actitudes de los socios y la pareja.

ARIES

La imaginación suele jugarte muy malas pasadas: lo que tú crees que pasa no necesariamente es real. Todo el esfuerzo que has hecho por mucho tiempo tendrá su recompensa el día de hoy. Los hechos dicen más que las palabras en cuestiones de pareja.

TAURO

Es momento de deshacerte de la negatividad y de todas las ideas que te hacen pensar que no mereces la felicidad. Llegó la hora de darle a tu equipo ese respaldo y guía que necesita y que solo podrá encontrar en ti.

GÉMINIS

Si estás en una negociación, es mejor que retires tu oferta; para ti será más benéfico decir que no que aceptar. Actívate y eso le dará señales más positivas a tu cuerpo; día con día verás la mejoría en tu estado de ánimo.

CÁNCER

Deja de renunciar a los compromisos o trabajos que te podrían dar mejores ingresos. Recuerda que el trabajo es importante. No le permitas a tu pareja cambiar las reglas de la relación, sobre todo si ya habían acordado algo.

Mhoni Vidente dio los horóscopos para este 5 de julio Youtube Mhoni Vidente

LEO

A veces la admiración nos hace brindar beneficios a las personas que no se lo merecen; podrías estar sobrevalorando a un miembro de tu equipo. Si tú y tu pareja insisten en llevar sus asuntos por separado, algo terminará mal.

VIRGO

Este martes podrías sufrir una pérdida, pero no significa la derrota definitiva, ya que en la vida siempre hay subidas y bajadas. Es necesario que tomes aquella decisión que has pospuesto por mucho tiempo, será doloroso, pero ya es hora.

LIBRA

Tu cuerpo no cambiará ni mejorará tu metabolismo si no haces un cambio radical tanto en tu alimentación como en la actividad física. Afrontar los problemas es mejor solución que evadirlos, sobre todo si se trata de dinero o trabajo.

ESCORPIÓN

Los sueños de uno pueden ser un imposible para otro, pero no dejes que nadie te corte las alas, porque siempre puedes lograr lo que te propongas. Verás una vuelta a las circunstancias que han dañado tanto tu economía.

SAGITARIO

Los astros te dicen que este martes cualquier exceso puede ser perjudicial para tu salud; cuídate. Si tu socio no comparte contigo las derrotas así como lo hace con los éxitos, deberías plantearte alejar a ese tipo de personas de tu vida.

CAPRICORNIO

La rutina te desalienta porque crees que el destino no tiene preparado nada bueno para ti. Recuerda que tú escribes tu propio futuro con tus acciones. Compartir el trabajo no es para débiles: las tareas en equipo suelen ser un apoyo para no sobrecargar a nadie.

Las predicciones de Mhoni Vidente para este 5 de julio

ACUARIO

Nadie debe decirte qué hacer ni cómo sentir, solo tú sabes cómo sobrellevas cada situación de tu vida y sabes cómo la vives. Es un buen día para que revises la manera en la que te vistes y te presentas al mundo.

PISCIS

Está en tus manos el poder equilibrar tu cuerpo y tu mente. Quizá sea el momento de llegar a una tregua con tus rivales. Créele a tu pareja porque hoy podrían tener problemas o alguna situación que se interponga entre ustedes.