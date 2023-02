El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, martes 7 de febrero

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este martes 7 de febrero para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

Aries

Es mejor que dejes ir esas deudas que nunca te pagarán. En los últimos meses, te desgastaste más al intentar que te pagaran, así que es lo más sano darlo como perdido. Deja que los planetas acomoden las cosas y recuperarás ese dinero de otra manera.

Tauro

Es hora de que le prestes atención a tu cuerpo porque tu salud está en juego. Si no tienes el descanso adecuado, es muy probable que sufras las consecuencias. Por otro lado, se te presentará la oportunidad de traicionar a tu pareja, pero es mejor que te abstengas.

Géminis

La recomendación para este martes es que evites las preocupaciones sobre el futuro y que te concentres en el presente. Tu mente está llena de suposiciones y eso también te roba mucha energía. Lo que tiene que pasar, pasará.

Mhoni es la astróloga más conocida de México; muchas de sus predicciones se han cumplido y se ha ganado la credibilidad de muchos

Cáncer

Hay algo que no te permite ser igual de productivo que eras en tu trabajo. Los astros te dicen que podría ser la falsa humildad que hay en tu vida. Es hora de que salga tu verdadero yo y que demuestres los talentos que tienes guardados.

Leo

Sueles escuchar lo que quieres y no lo que en verdad te dijo la gente. Eso podría causarte problemas a la larga si no lo corriges. Por otro lado, tu negocio pide a gritos una expansión. No tengas miedo de hacerla, todo saldrá bien.

Virgo

Se impone que retomes todos los hábitos alimenticios y de ejercicio que tenías, ya que tu salud es lo más importante siempre. Por otro lado, habrá descuentos en las tiendas que no querrás dejar pasar, pero es mejor que cuides tu dinero.

Libra

Debes ser consciente de que hay una fuerza superior que te cuida en todo momento. Aun cuando crees que está todo perdido, ese ser está sosteniéndote. Además, mira a tu alrededor y te darás cuenta que tienes mucha gente que te quiere.

Escorpión

Todo lo que hiciste mal en tu trabajo o negocio no debe repetirse. Aprende de los errores del pasado para no volver a cometerlos. En cuanto a tu pareja, temes que se entere de algo de tu pasado, pero la realidad es que ya lo sabe, así que no te preocupes.

Sagitario

Es crucial que domines tu mente y que saques de ella todos los pensamientos negativos. Es la única solución para que comiences a tener buenas ideas. Por otro lado, hoy tendrás un conflicto con tu pareja que debes resolver de inmediato.

Capricornio

Identifica a todas las personas que te hacen daño y prioriza alejarte de ellas. Confróntalas y permítete decir lo que sientes. En cuanto a tu trabajo, les ahorrarás dinero a tus directivos con una solución que propondrás el día de hoy.

Acuario

Los planetas te exhortan a cuidar de tus ojos porque podrían verse afectados si no les pones la atención necesaria. Tendrás una pérdida el día de hoy y, a pesar de que no será muy grave, tienes que tomarla como una advertencia de lo que podría suceder en el futuro.

Piscis

Es importante que tengas un equilibrio mental, el trabajo no lo es todo. Trata de hacer actividades físicas que te mantengan conectado contigo mismo y así no pierdas la cabeza cada vez que atraviesas por momentos de estrés.

