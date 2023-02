El horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 6 al 10 de febrero

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos para la semana del 6 al 10 de febrero a través del Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Estos días están marcados por la lectura de las cartas del tarot y de la suerte. Inició también el ciclo de acuario y será el momento de reinventarse y trabajar para que el año sea bondadoso.

Aries

Este lunes no solo iniciarás la semana, sino también una nueva era. Llegó el momento de que te despojes de los miedos que te paralizan. Solo así conseguirás el éxito y te volverás la persona triunfadora que deseas.

Tauro

En el tema profesional todo irá de maravilla y no habrá manera de que algo pueda salirte mal. La única recomendación es que seas un poco más tolerante hacia los problemas y que, en lugar de molestarte, busques soluciones.

Géminis

La recompensa por todos esos esfuerzos que hiciste llegará pronto, solo debes ser paciente. Tendrás cambios positivos en tu vida, así que no te queda más que esperar. La paz reinará a tu alrededor, ahora trata de llevarla a tu interior.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de la semana Captura

Cáncer

Los astros te dicen que llegó la hora de que veas por tu futuro y comiences a construir un patrimonio. Es importante que madures para que así empieces con la planeación de tu vida. Tu mejor día de la semana será el jueves.

Leo

La energía cósmica te ayudará a arriesgarte en un asunto que todavía te aterra un poco. Triunfarás en eso y en todo lo que te propongas. Un amor sincero podría llegar a tu vida, ya sea del signo Aries o Sagitario. Ten disposición de recibirlo.

Virgo

Esta semana te llegarán sorpresas económicas, o sea, dinero que no tenías previsto. No lo malgastes, mejor utilízalo para hacer los pagos que te mantenían en vilo. También cuídate de los chismes que se fabricarán a tu alrededor y trata de no involucrarte.

Libra

Lograrás un mejor puesto laboral gracias al esfuerzo que le pones a las cosas, solo trata de no contárselo a nadie porque las envidias podrían arruinártelo. Siempre que tengas algo bueno que contar guárdalo para ti, así evitarás las malas energías.

Escorpión

Es momento de que valores todas las opciones que tienes para ver por cuál camino quieres seguir. Buscar nuevos horizontes te ayudará a crecer ya a tener estabilidad económica. Por otro lado, si tienes pareja podría avecinarse un embarazo.

Sagitario

Los planetas te exhortan a liberarte de las ataduras y comenzar a brillar con tu luz propia. Necesitas a tu alrededor a personas que te ayuden a cumplir ese objetivo, así que aléjate de todos los que solo están contigo por interés.

Capricornio

Se impone que dejes a un lado las diferencias que tienes con tu pareja y busques una solución. Recuerda que son los dos contra el problema y no uno contra el otro. Por el contrario, si estás soltero, conocerás a un Aries o Libra.

La astróloga cubana Mhoni Vidente dio los horóscopos de la semana Captura de video de YouTube

Acuario

Eres uno de los signos más aptos para ser líder empresarial y por eso te llegará una propuesta relacionada. Te ofrecerán un ascenso, no lo desaproveches y da lo mejor de ti. En cuanto a la convivencia familiar, podrían planear un viaje en próximos días.

Piscis

Tu mejor día de la semana será el martes, tanto que incluso podrías recibir un dinero extra. También habrá algunos cambios en tu entorno, por lo que debes de estar preparado. Además, los astros te darán la fuerza que necesitas para enfrentar cualquier situación.

