El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, miércoles 1 de febrero

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este miércoles 1 de febrero para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

Aries

Comenzarás este día con muy buenos augurios en los juegos de azar. Rodéate del número siete en todo lo que vayas a hacer que implique tener suerte. Por otro lado, no permitas que tu pareja te chantajee ni te haga sentir culpas innecesarias.

Tauro

Se impone que analices todo lo que hiciste en el pasado y los errores que cometiste. La finalidad no es revivir heridas viejas, sino reflexionar sobre la persona que fuiste y en la que te convertiste. Además, te sirve para no volver a hacer lo mismo.

Géminis

La recomendación para este miércoles es que hagas una estrategia fija para tu trabajo. Quizá no has llegado a los resultados que esperabas y todo es a causa de que no tienes orden en lo que haces. Cambia la manera de hacer las cosas y verás la diferencia.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

Cáncer

Viviste momentos duros, pero esa no es una excusa para dejarte caer. Recoge todos los pedazos de tu corazón, únelos por ti mismo y sigue adelante. Tienes una gran capacidad de resiliencia y esta vez no será la excepción.

Leo

Los astros te dicen que es hora de que cuides más tu alimentación y consientas a tu cuerpo con frutas y verduras. Respecto al tema amoroso, es importante que cedas frente a las necesidades de tu pareja, es una forma de demostrarle tu amor.

Virgo

Te posicionarás delante de tu competencia y debes hacerlo sin remordimientos. Ten por seguro que cuando tus rivales dan un paso delante de ti no piensan eso. Pon en marcha tu astucia, es para tu beneficio.

Libra

Cuídate de problemas o dolores musculares porque estarán a la orden del día. También es crucial que le digas a tu jefe que tienes una buena idea, ya que de ahí puede salir un nuevo producto o negocio. Hoy tendrás la oportunidad de externárselo.

Escorpión

Por ahora tu única prioridad debe ser mantener un equilibrio entre tu cuerpo y tu mente. Solo así podrás estabilizarte y ser más productivo en todo lo que hagas. La meditación puede ser la solución a esa problemática.

Sagitario

La recomendación para el día de hoy es que aprendas a respetar los tiempos de cada etapa. No quieras anticiparte al futuro porque eso no te permitirá disfrutar el presente. Además, puedes tomar esa misma referencia para mantenerte tranquilo en tu área de trabajo. Todo cambiará cuando tenga que ser.

Capricornio

Hoy es un buen día para iniciar con un plan de ejercicios para fortalecer aún más tu cuerpo y tu mente. Aprovecha que tienes energía para poder comenzar con ese cambio. Por otro lado, te harán una propuesta de empleo y no podrás rechazarla.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

Acuario

El profesional de la salud que contrataste para que te asesorara en tu régimen alimenticio no te agradará del todo. Es importante que si no te sientes cómodo salgas de allí, ya que es tu cuerpo y tu bienestar el que está en juego.

Piscis

Recibirás una prueba del Universo en la que la presión social tendrá un papel fundamental. En ese sentido, se impone que hagas caso omiso a lo que otros te digan y que no te bases en las opiniones de los demás para tomar decisiones.

LA NACION