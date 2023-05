El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, miércoles 17 de mayo

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este miércoles 17 de mayo a través del Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Recibirás críticas supuestamente constructivas por parte de gente que cree que es experta en tu área laboral. Sin embargo, allí es donde debes poner en práctica tus habilidades y demostrar que tú sabes hacerlo mejor.

TAURO

Estás en un excelente momento para invertir tu dinero en un negocio o cualquier otra cosa que te ayude a que tus ingresos mejoren. Es entendible que siempre tengas miedo de fracasar, pero si sigues así nunca prosperarás.

GÉMINIS

La recomendación de los planetas para este miércoles es que no te aventures a lo desconocido. Por ahora mantente en donde estás y evita luchar contra la marea. Claro, en un sentido metafórico. Hay algunos aspectos de tu vida que es mejor que dejes así.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

CÁNCER

Te contarán algo respecto a la persona que amas y, en un principio, te molestarás y querrás reclamarle. No obstante, lo que debes hacer es analizar que si eso que te dijeron ocurrió cuando no era tu pareja, no hay por qué enojarse.

LEO

En la vida siempre habrá pérdidas y cosas que no podrás recuperar. Es mejor que te hagas a la idea desde ahora, ya que entre más intentes solucionarlo, más te frustrarás. No te obsesiones, deja que todo siga su curso.

VIRGO

Se impone que vuelvas a tener detalles con tu pareja, ya que a veces te olvidas de darle algún regalo. No se necesita una fecha especial para que le demuestres tu cariño. Además, recuerda que el mejor obsequio es tiempo de calidad.

LIBRA

Descubrirás que tienes a tu alrededor más rivales de los que imaginabas, pero debes estar tranquilo porque solo tiene enemigos alguien que sobresale del resto. Esos adversarios son el indicador de que vas bien.

ESCORPIO

Tu relación amorosa todavía no está en el punto que tú crees, aún hay solución y si los dos se aplican es muy probable que lo solucionen. Trata de no hacer los problemas más grandes de lo que son y escucha las peticiones de tu ser amado.

SAGITARIO

Si estás al frente de un equipo de trabajo, tienes que saber que ser un jefe también conlleva ser un buen líder. No debes imponerte o tratar con desprecio a tus subordinados, al contrario, bríndales ese apoyo que necesitan.

CAPRICORNIO

Te pedirán ponerle ese toque que solo tú tienes a una tarea complicada en tu centro de empleo. Los directivos se darán cuenta de que no tienes reemplazo y que no hay nadie que pueda hacer lo que tú haces.

ACUARIO

Podrías comenzar a tener problemas con tu pareja por un préstamo que no le has devuelto. Es hora de que le pagues y de que evites que el dinero sea una barrera entre ustedes. Sé honesto y dile si no estás en condiciones de dárselo ahora.

PISCIS

Es preciso que redobles esfuerzos en tu trabajo, a pesar de que ahora sientas que estás cansado y que te mereces unas vacaciones. Recuerda que las recompensas le llegan más rápido a quien más se sacrifica por lo que quiere.

