El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, miércoles 2 de noviembre

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este miércoles 2 de noviembre para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Las reglas de tu negocio deben ser lo más importante a la hora de emprender y es necesario que tú también las cumplas. Todo lo que consideres un error, díselo a tus empleados o colaboradores.

TAURO

Si quieres hacer tu trabajo y crees que no encuentras la fórmula perfecta, solo toma inspiración de otras personas. También es cuestión de que le pongas toda la pasión que tienes. Inviértele tiempo a tu pareja.

GÉMINIS

Hoy debes demostrar todos tus talentos frente a tus superiores, ya que todas las decisiones sobre cambios en tu trabajo se decidirán hoy. Es tiempo de reconocer los errores que se cometieron con los seres queridos.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

CÁNCER

No es nada sencillo comenzar desde cero, pero si lo deseas puedes lograrlo. Además, no hay nada peor que continuar en ese rubro que tanto insistías. Si el amor es una carga para ti, hay algo mal.

LEO

Es tu turno de tomar el mando de ese proyecto o negocio al que los demás no le ponen tanta pasión. Tú tienes todo para dirigirlo y esta semana se te presentarán pruebas. No permitas que el recuerdo de alguien te ponga mal con tu pareja.

VIRGO

Hoy llegará esa llamada que tanto esperabas, para anunciarte nuevas y buenas noticias respecto a tu área laboral. También debes ponerle atención al tema económico dentro de tu relación, es primordial aunque sea incómodo.

LIBRA

No permitas que una mala experiencia te haga decirle que no a una buena oferta. Y no es de trabajo, sino un ámbito más sentimental. Un ser de tu pasado regresará a tu vida con las mejores intenciones de resarcir el daño.

ESCORPIO

Tus superiores muchas veces no entienden de lo que se trata tu productividad y cómo logras los objetivos, pero siempre intentarán ejercer presión sobre ti. Solo relájate y hazles ver que las cosas son diferentes.

SAGITARIO

Tu cuerpo ya te pide descanso porque en ocasiones no distingues del trabajo y la vida personal. Por mucho que ames algo, debes darte también tus espacios para despejarte. No pretendas tener la razón siempre ante tu pareja.

CAPRICORNIO

Si crees que tu trabajo se ve perjudicado por cómo haces las cosas, puedes probar nuevos métodos o incluso planear ser más productivo. También hay que revisar cómo haces los procesos para poder mejorarlos.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

ACUARIO

Nunca hay que dar nada por hecho dentro de una relación, sobre todo si se trata de pedir disculpas o de asumir algo que piensa o siente la otra persona. Siempre hay que poner de tu parte.

PISCIS

A veces hasta la mejor ecuación tiene fallas y hay que ajustarla. No te sientas mal si no todo sale como tú quieres. Levántate y comienza de nuevo si es necesario. Si quieres decirle algo a tu pareja, no dejes pasar la oportunidad.

LA NACION