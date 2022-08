El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, miércoles 24 de agosto

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este miércoles 24 de agosto para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Es un buen día para dejarte llevar por lo que la vida tenga para ti, sin planear nada. Lo espontáneo también es divertido y será un excelente momento para probarlo. Los malentendidos se harán presentes en tu relación.

TAURO

Dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido y ese será tu caso este miércoles, quizá no has llegado a tal punto, pero podría suceder si no aprecias a tus seres queridos ya mismo. Recuerda que el amor también es libertad.

GÉMINIS

Los astros te dicen que lo mejor está por llegar y que el desaliento que sientes es normal, aunque no duradero. Todo lo que deseaste ya viene hacia ti, sobre todo las mejoras en la economía y el trabajo. No te rindas.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

CÁNCER

Deja de lado las diferencias que tienes con algún miembro de tu equipo porque eso podría dañar los procesos de todos los demás. Enfócate en las metas que deben alcanzar juntos. Deja que tu pareja descubra por sí mismo a sus verdaderas amistades.

LEO

Regresar a un puesto anterior del que tienes ahora solo por nostalgia sería un completo error, según las predicciones de hoy. Es mejor que continúes adelante sin importar el punto de vista de los demás. Modera tus emociones.

VIRGO

Reclamar lo que te pertenece no es malo, pero trata de hacerlo con un tono un poco menos hostil para que no te genere problemas. Si no lo logras, pide la ayuda de un intermediario. Trata de comprender la situación de tu pareja.

LIBRA

Es necesario que te fortalezcas en todos los aspectos y que domines los temas que todavía te tambalean. Solo así podrás tener una mejor participación dentro de tu equipo de trabajo. La competencia crece todos los días.

ESCORPIO

Si sientes que al día le faltan horas es porque a ti te falta organizarte mejor. Le das demasiado tiempo a lo que no es prioridad y por eso después no alcanzar a hacerlo todo. Es vital que tu alma gemela te ayude a conseguir tus objetivos.

SAGITARIO

Toma las riendas de ti mismo y no te permitas caer en distracciones que te alejan de lo que verdaderamente importa, como tu trabajo. No dejes que lo secundario esté encima de lo necesario. Es buen día para compartir con tu pareja.

CAPRICORNIO

Escucha las críticas de la gente que te rodea, pero solo toma lo que te sirva y lo demás deséchalo. En sus consejos está la clave del éxito profesional. Ten en cuenta que para que una pareja funcione, también hay que apoyarle en todo.

ACUARIO

Recuerda que entre más rápido comiences, más rápido terminarás. Organiza mejor tu tiempo para que puedas realizar todo lo que tienes en mente. En las discusiones de pareja, no utilices la ironía ni levantes la voz.

PISCIS

Han sido jornadas de trabajo muy duras para ti, por lo que hoy será necesario que analices todos los aspectos. Los astros te dicen que tienes todo lo necesario para levantarte de las cenizas y comenzar desde cero.