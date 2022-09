El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, miércoles 28 de septiembre

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este miércoles 28 de septiembre para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Cuídate de problemas del estómago por consumir la comida que tú sabes que te hace mal. Hay que dosificar las cantidades. Por otro lado, los negocios no han ido muy bien, pero los astros te dicen que no te retires.

TAURO

Justo ahora extrañas a una persona que fue muy importante para ti, pero no puedes vivir con ese sentimiento el resto de tu vida. Tienes que aprender a dejar ir y a lidiar con las despedidas. Agradece todo lo bueno y olvida.

GÉMINIS

Tienes que dejar urgentemente de lado tu trabajo. Ponerlo como pretexto para evadir tu autocuidado no te hará nada bien. Dedícate un poco más de tiempo. Tu pareja echa de menos que salgan en una cita, podrías aprovechar.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

CÁNCER

A veces es necesario cambiar de rutas para que puedas observar cosas nuevas. Precisamente el día de hoy tu intuición te llevará por el sitio de una oportunidad única. Una reunión familiar podría hacerte estallar de furia.

LEO

Hablar siempre es la manera de deshacerse de esa presión que sientes en el pecho. Puedes abrirte con la persona que te lo causó o incluso desahogarte con alguien más. Te enfrentarás a una disminución de ingresos.

VIRGO

Sal de esos círculos que no te hacen nada bien. Si piensas que no perteneces a un sitio y te hacen sentir de una manera extraña, no dudes en alejarte. Es hora de dar el siguiente paso con tu pareja y hablar de planes a futuro.

LIBRA

Es momento de dejar salir todo tu potencial. Sorprenderás a la gente con tus habilidades y te sobrarán las propuestas de proyectos. Llegó la hora de avanzar y de adaptarse a los cambios. Esto último incluye tu vida de pareja.

ESCORPIO

No te descuides porque la crisis por la que atraviesas podría empeorar. Es mejor que pongas atención a tu salud de una vez antes de que sea tarde. Respecto a lo laboral, continúa en tu preparación y no te dejes derrumbar por nada.

SAGITARIO

Cada día es una nueva oportunidad para comenzar desde cero. Nunca es tarde para hacerlo y reconciliarte con el pasado que te lastima. Revisa también tus comportamientos con tu pareja porque podrías lastimarla sin pensar.

CAPRICORNIO

Los cambios físicos no se ven de un día para otro, pero no te rindas. Los astros te dicen que te apegues a los buenos hábitos, aunque no solo en cuestiones de salud sino también en los negocios. Habrá una oportunidad de negocio.

La astróloga cubana Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Captura de video de YouTube

ACUARIO

Tu cuerpo y tu mente nunca pueden ir por separado, debes cuidarlos a la par. No esperes que los frutos de algo que quieres se den sin esforzarte. Toda la ganancia lleva un sacrificio detrás. Se te premiará lo que hagas.

PISCIS

La recomendación para hoy es que trabajes en mejorar tu postura. Los problemas de espalda estarán a la orden del día. Por otro lado, si las cosas no salen bien hay que intentan con algo distinto. Nunca te dejes vencer.