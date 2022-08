El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, viernes 12 de agosto

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este viernes 12 de agosto para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Nunca es tarde para cambiar el rumbo de tu vida, es un buen día para tomar tu centro y decidir qué es lo que quieres para ti. La gente suele robarte tu energía, pero llegó el momento de que dejes de ser fuente de fortaleza para otros.

TAURO

Bájale un poco a la intensidad y relájate. Aprender de los errores es lo mejor que puedes hacer en lugar de lamentarte. Todo lo que te sucede es necesario para que lo tomes como un aprendizaje y no como un mal augurio.

GÉMINIS

No juegues con fuego porque podrías quemarte, la salud no es algo que se pueda tomar a la ligera. Analiza con cuidado todos los factores de inversiones que puedas hacer. Tus últimas decisiones no fueron las mejores y eso fue porque te precipitaste.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

CÁNCER

Llegó el momento de dejar atrás todos los alimentos que dañan tu salud. También es un buen día para dejar un poco de lado las redes sociales para ponerle empeño a resaltar tus talentos.

LEO

Es necesario decirle adiós a todo lo que te hace mal, sobre todo si ya te guardaste el sentimiento por mucho tiempo. Esa decisión no puede esperar más, debes dejar ir a esa persona. No hay razón para retener a nadie.

VIRGO

Los fracasos son algo que te desaniman bastante, al grado de que llegas a la depresión y no te dan ganas de hacer nada. Es importante que recuerdes que eres infalible y que tu destino está únicamente en tus manos.

LIBRA

En ocasiones sientes que estás perdido y que perdiste el brillo que te caracterizaba, pero en realidad solo se trata de concentrarte. En el problema que tienes actualmente. Tú eres quien tiene la razón, así que no permitas que te rebajen.

ESCORPIO

El estrés suele jugarte muy malas pasadas, algo así como tu peor enemigo, así que busca la manera de relajarte y no dañar tu cuerpo de esa manera. Combate todo aquello que te hace sufrir. Es vital que no dejes que los problemas con tu pareja crezcan.

SAGITARIO

Debes de cuidar tu cuerpo y tu mente y no priorizar alguno por encima del otro. Replantéate si lo que haces en términos profesionales te gusta porque vas a descubrir grandes logros, pero también algunos desaciertos.

CAPRICORNIO

No te reproches todo lo que hiciste mal, eres una persona capaz de equivocarse al igual que el resto. Cuida tus ingresos y por nada del mundo apuestes en los juegos de azar, será un día en el que la suerte no esté a tu favor.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

ACUARIO

Este viernes plantéate la idea de que todo es posibilidad y que aún en la mayor adversidad existe la manera de salir adelante. El trabajo en equipo es como una coreografía, si alguien se equivoca el resto también, así que toma eso en cuenta.

PISCIS

Tienes que tomar acciones concretas en cuanto a tu salud, no puedes postergarlo más. No te fomentes falsas expectativas con la gente porque eres la única que persona que saldrá decepcionada y además herida.