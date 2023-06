El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, viernes 16 de junio

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este viernes 16 de junio a través del Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

Aries

Necesitas poner atención en todo lo que tienes pendiente, porque hay una persona importante que podría estar en espera de una respuesta tuya. Si no te apresuras perderías algunas oportunidades y lo lamentarás.

Tauro

Se impone que te prepares un poco más en todo lo referente a tu profesión. Si bien eres de los que mejor hacen el trabajo, brillarás todavía más si te enfocas y te actualizas. Tienes talentos que todavía no explotas.

Géminis

Los astros te dicen que la persona que está a tu lado no es del todo sincera. Tienes que ser más perceptivo y observar lo que hay a tu alrededor, así te darás cuenta cuando las personas quieran jugar contigo o utilizarte.

La predicción de Mhoni Vidente para hoy

Cáncer

La recomendación para este viernes es que no dejes que los problemas sucedan y tú te quedes sin hacer nada. Acciona, es lo que más hace falta en los tiempos de tempestad. Tú tienes la capacidad, solo tienes que querer hacerlo.

Leo

Sentirás una derrota interna, ya sea por la pérdida de un trabajo o por un fracaso amoroso. Solo no permitas que eso te derrumbe. Está bien sentirse triste por un momento, pero al día siguiente hay que levantarse con fuerza.

Virgo

No permitas que otras personas tomen decisiones por ti, tienes que ser fuerte y poner límites para que te dejen en paz. Es tu vida y puedes hacer con ella lo que mejor te parezca, incluso si no quieres pedir opiniones sobre algo, no estás obligado a hacerlo.

Libra

Se te presentará una situación complicada. La persona a la que tú y tu grupo pretendían ocultarle algo, te consultará el día de hoy. Te preguntará sobre la verdad y, si ves que es algo que realmente le acongoja, no dudes en decírsela.

Escorpión

Ahora mismo tienes demasiadas cargas en tu vida, por lo que es recomendable que te liberes un poco y que delegues responsabilidades a otros. Tienes que descansar, confía en los demás, si están bajo tu liderazgo lo harán bien.

Sagitario

Por fin llegó esa etapa en la que comenzarás a despedirte de personas que ya no son importantes para ti. Decidirás alejarte de lo negativo, incluso si eso significa quedarte sin amigos o gente a tu alrededor. Es lo mejor.

Capricornio

Es muy probable que tengas algunos problemas con tu pareja a causa del dinero. Sin embargo, los planetas te instan a no darle tanta importancia a los bienes materiales, deja que sea el amor el que impere entre ambos.

Las predicciones de Mhoni Vidente para este viernes

Acuario

Es preciso que comiences a ahorrar para que puedas utilizar ese dinero cuando más te haga falta. No tienes nada guardado para emergencias y eso podría ser un problema más adelante. Ese ahorro te serviría incluso para montar un negocio.

Piscis

No puedes vivir solo de sueños, tienes que aprender a materializarlos y, para eso, debes esforzarte al máximo. Si te pones metas fijas y en plazos establecidos, ten por seguro que poco a poco lograrás tus objetivos.

