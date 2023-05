El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, viernes 19 de mayo

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este viernes 19 de mayo a través del Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Hay ocasiones en las que no puedes delegar ciertas responsabilidades. Si quieres que salgan bien, debes hacerlas tú mismo, no hay otra manera. Es una buena forma de evitar errores y que tú salgas perjudicado en algún sentido.

TAURO

Si tienes más de dos trabajos debes saber que el momento de penumbra ya pasó. Ahora ya no es necesario que te desgastes demasiado, puedes quedarte con solo uno y verás como tu vida se vuelve más tranquila.

GÉMINIS

Te has planteado muy buenos objetivos, pero no te esfuerzas en ir por ellos. Este viernes es un buen día para comenzar a planear cómo cumplirlos y cada vez ponerte metas más altas. Es tiempo de superarte a ti mismo.

CÁNCER

Los detalles que surgen de la nada y que se dan sin esperar algo a cambio son los que más disfruta tu pareja. Retoma ese hábito que tenías y sorpréndele con un regalo el día de hoy. Es una buena forma de mantener la llama activa.

LEO

Es hora de que te des cuenta de que el trabajo no debe ser un sufrimiento. Si bien todo empleo es cansador, estar en el estado en el que te encuentras ahora es inhumano. Analiza cambiar de lugar, podrías emprender tu propio negocio.

VIRGO

Si tienes problemas con alguien de tu equipo, hoy es un buen día para dejarlos a un lado. Debes aprender a separar el ámbito personal del laboral, te puedes llevar muy bien en términos de trabajo con alguien, pero muy mal en cuestiones personales.

LIBRA

Los astros te dicen que no dudes en abrir ese negocio que tanto deseas, si no lo haces pronto alguien más lo hará por ti y te arrepentirás. Se augura éxito para ti y muchos clientes una vez que inicies con tu emprendimiento.

ESCORPIO

Si tienes pareja, lo más recomendable es que saques tu mejor versión y que trates de contener tus partes oscuras. De eso se trata el amor, de siempre querer darle lo mejor al otro y dejarlo ser libre a pesar de amarlo tanto.

SAGITARIO

Debes tener en cuenta que hasta tus sueños más descabellados son posibles. Siempre que puedas imaginarlo, podrás lograrlo. Así que pon manos a la obra y ve por esos objetivos que te planteaste en términos económicos.

CAPRICORNIO

No será un buen viernes en cuestiones de pareja. Es probable que discutan por una amistad que despierta celos en uno de los dos. Tendrán que llegar a un acuerdo para evitar más situaciones incómodas y discusiones.

ACUARIO

Hoy es un buen momento para demostrar de lo que estás hecho. En ocasiones la gente cree que le huyes al trabajo, pero no es así. En realidad eres de los signos más capaces e inteligentes, pero pocas personas lo saben.

PISCIS

Se impone que comiences a valorar lo que tu pareja hace por ti. A veces sientes que no es suficiente o que tú haces el mismo esfuerzo, pero no es así. En realidad es él o ella quien pone la mayor parte y tú no te das cuenta.

