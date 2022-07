El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, viernes 29 de julio

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este viernes 29 de julio para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

La incertidumbre te causa mucho estrés al grado de que comienza a afectarte físicamente, así que mantén tu mente ocupada para que pienses en aspectos más productivos. Hay una persona más capaz que tú en el trabajo y eso no está mal.

TAURO

Hay personas en tu vida que siempre cuestionan lo que haces y no se percatan de que te hacen daño, es momento de decírselos o de poner distancia. Los astros te dicen que permanezcas justo donde estás.

GÉMINIS

Cuida tus pies porque son una de las principales fuentes energéticas, ya que conectan sus nervios con el resto de tu cuerpo. No acudas a falsos llamados que solo te harán perder tiempo.

CÁNCER

Es necesario que busques la calma y serenidad que necesitas. Te llegará hoy una propuesta que te llamará mucho la atención, pero analiza la frase: “Si parece fácil, debe ser mentira”, no dejes que te engañen y observa todo.

LEO

Habrá gente que quiera hacerte creer que debes actuar de una manera diferente, pero no les prestes atención. Eres el dueño de tu vida y solo tú decides qué hacer con ella. Acepta sin dudar la propuesta que te hicieron.

VIRGO

Deberías buscarte otros amigos si ellos son la causa de tus malestares de salud. Recuerda que las buenas amistades no te hacen cometer transgresiones con tu cuerpo. El cariño y la pasión que le pones a tu trabajo se verá reflejado.

LIBRA

Sueles olvidarte de tu salud, así que es momento de que cuides tu cuerpo. Los astros te dicen que dejes de lado todos los temores que tienes y que verás las recompensas. Renovar los votos con tu pareja es una buena opción para unirse aún más.

ESCORPIO

La salud mental no es magia, debes reconstruir todos los daños que tu vida te dejó, así que no te desesperes que estar sano emocionalmente no es de un día para otro. Sé paciente contigo mismo también en el área laboral.

SAGITARIO

Tu mente y tu cuerpo deberán adaptarse a nuevas responsabilidades porque se aproxima un periodo de gran actividad en tu vida y necesitas estar preparado. Un contacto que vas a establecer hoy te servirá en el futuro, así que actúa de la manera más cordial.

CAPRICORNIO

La enfermedad que sientes hoy no debe dejarte en la cama, domínala. La hipocondría suele ser muy habitual en ti. Si lo que haces ya no te gusta ni te apasiona, quizá llegó el momento de buscar nuevos horizontes.

ACUARIO

Tus sentimientos son una prioridad y quien no desee escucharlos es porque no te quiere, pero, si no sabes cómo expresarlos, intenta con la escritura o la pintura. Es un buen día para aliarse con las personas que te ofrecen un crecimiento.

PISCIS

El día de hoy será como un nuevo inicio en tu vida respecto a cualquier padecimiento mental o físico que tenías antes. Sigue adelante que vas bien. El trabajo no debe ser una dictadura, así que huye de donde los errores se paguen caros.