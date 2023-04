El horóscopo de Walter Mercado para hoy, viernes 7 de abril

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este viernes 7 de abril.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Gustarás de explorar lugares desconocidos y te caerá como anillo al dedo un viaje que deberás hacer, ya sea por trabajo o por placer. Por otro lado, se exaltará tu poder de convencimiento y tu habilidad para persuadir a las personas.

Números de suerte: 7, 45, 3.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Podrás comunicarte de manera efectiva con los demás este viernes, lo que te ayudará a hacer algunas nuevas amistades. Hablarás con mucha franqueza, pero sin herir la susceptibilidad de nadie. Los juegos de azar están bien proyectados para ti.

Números de suerte: 14, 4, 30.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Se impone que dejes atrás el pasado y comiences a enfocarte en el presente. Da lo mejor de ti y ten la mejor disposición para aceptar nuevos retos. De esa manera se te abrirán muchas puertas y empezarás a crecer en todos los sentidos.

Números de suerte: 13,8, 44.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Los astros te recomiendan tratar de controlar tus emociones frente a personas que no conoces, evita causar una mala impresión desde el principio. Los cambios que hagas en tu vida ahorita tomarán un tiempo en dar resultados.

Números de suerte: 25, 17, 31.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Es un buen momento para alejarte de todo lo que no te hace bien ni te aporta nada positivo. Eso incluye los hábitos que tú mismo has adoptado desde hace años. Si tienes alguna enfermedad, verás mejoría este fin de semana.

Números de suerte: 20, 9, 12.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Es preciso que el día de hoy seas más paciente con los demás, recuerda que no todos deben pensar igual que tú. Cada persona es un ser individual que, igual que tú, tiene el derecho de expresar y sentir cualquier cosa.

Números de suerte: 7, 53, 6.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

La recomendación para este viernes es que te concentres en el presente, pero también empieces a planificar el futuro. Trata de olvidar todo aquello que no puedes cambiar y enfócate en lo que sí está en tus manos.

Números de suerte: 33, 18, 5.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

No dejes de lado a tu familia y trata de pasar momentos a su lado. Es una parte fundamental para tu felicidad, así que siempre pon de tu parte para verlos. Por otro lado, es momento de que te des un descanso de todas tus ocupaciones.

Números de suerte: 17, 41, 22.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Este viernes tu palabra tendrá más poder que nunca. Si regularmente eres bueno al comunicar tus ideas, ahora esa habilidad se exaltará. Podrás influenciar los ideales de cualquier persona, pero utiliza esta racha en cosas positivas.

Números de suerte: 25, 7, 10.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Se reanudarán los planes que tenías y que se encontraban estancados. Es momento de que tus sueños empiecen a cumplirse y que trabajes por conseguir cosas mejores. La energía planetaria está sobre tu signo, así que nada te saldrá mal.

Números de suerte: 15, 46, 28.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Llegó la hora de que recojas los frutos de los esfuerzos que hiciste durante meses. Tu recompensa debe llegar, pero si no es así, presiona a la persona que debe dártela. Te la mereces, no te des por vencido, además no es algo regalado, es algo que te ganaste.

Números de suerte: 11, 50, 38.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Recobrarás la tranquilidad en muchos aspectos de tu vida, ahora tendrás más paciencia con la gente que antes catalogabas de insoportable. Evita tener confrontaciones, especialmente si estás de mal humor, porque no saldrá nada bien.

Números de suerte: 1, 13, 6.

