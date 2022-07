El horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 11 al 15 de julio

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos para la semana del 11 al 15 de julio para el Heraldo de México. Desde primera hora de este lunes, la pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los próximos días serán bendecidos por la alineación de los astros y sobre todo con la ayuda de los arcángeles. Se acerca una semana cabalística para todos, aunque también habrá que cuidarse de las malas energías y aceptar los errores propios.

ARIES

Serán buenos días para recuperar el tiempo perdido con tu pareja, de dedicarse tiempo sin prisas ni otras distracciones. Construye relaciones que en un futuro te vayan a ayudar. Ayúdalos y en un futuro eso te será retribuido.

TAURO

Debes tomar acciones esta semana en cuanto a tu equilibrio mental y estado físico, porque dejar que lleguen los efectos negativos sería de muy mal augurio. Dentro de tu relación debe existir sensatez y lamentablemente te tocó ser a ti esa persona.

GÉMINIS

Te costará un poco de trabajo no perder los estribos ante situaciones de estrés, pero no es el fin del mundo. Eres un tanto frío con tu pareja y eso te cobrará consecuencias en la semana. Eres el único que puede cambiarlo.

CÁNCER

No te precipites a invertir en algo de lo que no estás seguro porque sí podría haber consecuencias negativas. Hay muchos disturbios a tu alrededor, pero eso no debe quitarte la idea de triunfar y ser merecedor de algo bueno.

Mhoni Vidente dio los horóscopos para esta semana Youtube Mhoni Vidente

LEO

Aventúrate a probar cosas nuevas y encontrarás el bienestar que necesitas. Llegó la hora de que otros se hagan responsables de sus actos y no esperen a que siempre se los resuelvas, porque no es tu responsabilidad.

VIRGO

Serán los días perfectos para celebrar a tu pareja, porque es la persona que amas y se ha esforzado en hacerte feliz. Todo lo bonito que te nazca del corazón es bueno expresarlo, nunca hay que dar por sentado que esa persona ya lo sabe.

LIBRA

Contar las calorías y grasas que comes es de inteligentes, porque significa que cuidan muy bien su cuerpo. Es hora de que seas una de esas personas. No permitas que la comunicación con tu pareja se dañe.

ESCORPIO

Siempre te preocupas por tus seres queridos y es lo que te distingue de otros signos, pero primero debes estar bien tú antes de querer ayudar a otros. Pones manos a la obra en aquel proyecto que siempre deseaste.

SAGITARIO

Aquella falla dentro de tu equipo de trabajo fue solo un error y no debes sentirlo como un descalabro. No bajes la cabeza ni muestres debilidad. Saca todos los sentimientos que tenías bien guardados porque esto te ayudará a liberarte.

CAPRICORNIO

Haz una visita al médico y aplica al pie de la letra todo lo que te diga, porque tu situación de salud podría empeorar. Es tiempo de demostrarle a los demás que estás listo para seguir en la batalla y que no te darás por vencido.

La predicción de Mhoni Vidente para esta semana

ACUARIO

Prevenir una enfermedad es la mejor manera de cuidar tu cuerpo, y eso lo tendrás bien presente esta semana. Dar un paso atrás no siempre es de perdedores, a veces también es un acto de valentía y de inteligencia, no lo olvides.

PISCIS

Tu pareja se esfuerza mucho por ti y estos días pensarás en hacer lo mismo. Haz una comparación entre lo que has invertido y ganado para que analices si te conviene continuar con ese negocio. Caerás en cuenta de que vas por el camino correcto.