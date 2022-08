El horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 29 de agosto al 2 de septiembre

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos para la semana del 29 de agosto al 2 de septiembre a través de sus redes sociales. Desde primera hora de este lunes, la pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los próximos días serán bendecidos por la alineación de los astros y sobre todo con la ayuda de los arcángeles. Se acerca una semana cabalística para todos, aunque también habrá que cuidarse de las malas energías y aceptar los errores propios.

ARIES

Será necesario que te muestres más dócil ante los problemas, que no te estreses porque encontrarás la solución rápidamente. Días de trabajo y de nuevas propuestas, pero sobre todo de momentos estables con tu pareja.

TAURO

Lograrás todos tus objetivos siempre y cuando apliques tus dotes de manifestación. No huyas de los problemas, mejor búscales solución y visualiza todo lo que deseas para que aprendas a sobrellevar esa situación.

GÉMINIS

Si las cosas no te han salido como tú quieres, solo debes enfocarte y no quitar el dedo del renglón. Es momento de alejarte de todas las cosas negativas, porque los astros vislumbran mucha felicidad para ti esta semana.

CÁNCER

Semana de mucho trabajo, de cierre de mes y de lidiar con los compañeros de trabajo. La recomendación es tomar todo con calma porque el que se enoja pierde. Llegará la oportunidad de enamorarse, pero no vayas por la primera opción.

LEO

Estás en medio de una etapa de suerte y prosperidad, pero a veces tus emociones no te dejan avanzar y te autosaboteas. Los astros te dicen que se aproxima una transformación positiva estos días y mucho crecimiento personal.

VIRGO

Llegó la hora de que te desprendas de todas las energías negativas que solo te frenan. Regálate algo como símbolo de todo lo que te has esforzado, te lo mereces. Es tu semana, solo tú decides cómo pasarla.

LIBRA

Tu destino es siempre avanzar y crecer en todos los aspectos, solo es cuestión de que tú te lo creas. Se aproxima un nuevo puesto de trabajo o nuevas oportunidades en la escuela. La felicidad no faltará en tu vida. Ocúpate más de ti y menos de los demás.

ESCORPIO

Tienes una buena etapa en la que el crecimiento será inminente, cerrarás bien el mes e iniciarás excelente en septiembre. Tendrás mucho estrés pero sabrás sobrellevarlo. No cuentes tus planes porque las envidias te rodean.

SAGITARIO

Cuídate de problemas de estómago porque tu intestino te podría cobrar factura si no cuidas lo que comes. Es momento de hacerte ese tratamiento que tanto querías. Te llegará un dinero extra, pero no lo malgastes.

CAPRICORNIO

Realiza todos los trámites que tengas pendientes, no dejes nada para la semana que viene. Es bueno compartir todo lo que tienes, porque se te regresa con creces. La suerte te sonreirá y el éxito será indiscutible.

ACUARIO

No seas rencoroso, en los próximos días trata de reconciliarte con esas personas con las que perdiste el contacto. Paga algo de tus deudas para que el dinero comience a fluir dentro de tu entorno. No pienses en lo negativo.

PISCIS

Habrá problemas en la garganta e incluso los pulmones si no cuidas bien de tu salud. No te dejes llevar por tus emociones, vívelas pero después déjalas ir. Tendrás un entorno más estable y eso te hará sentir mejor.