El horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 6 al 12 de junio

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos para la semana del 6 al 12 de junio a través de sus redes sociales, como ya es costumbre. Desde primera hora de este lunes, la pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo y cuáles son sus números de la suerte. Los próximos días serán bendecidos por la alineación de Júpiter y Marte, pues este último es el planeta que más crea dinero y ayudará a todos los que esperaban un extra.

Aries

No te confías mucho de las demás personas y eso está bien, si debes hacer algo y necesitas pedir ayuda, hazlo, pero también inclúyete en el proceso para que nadie te vea la cara. El arcángel Gabriel te dice que esta semana podrás hacer todo lo que te propongas. Seguirás soltero, pero conocerás gente.

Números de la suerte: 02 y 13.

Tauro

Es momento de transformar tu pensamiento. No debes molestarte por cosas que no puedes controlar. Libérate. Tus ingresos económicos se verán beneficiados y estarás acumulando muchos triunfos. Cuídate de las traiciones de amistades y amores.

Números de la suerte: 01 y 23.

Géminis

Es semana de cumpleaños para los Géminis. Consiéntete y estrena algo ese día para que la energía positiva se mueva. Te siguen los amores tóxicos, pero debes tener cuidado y ser fuerte. La vida te sorprenderá con esas oportunidades que esperabas. Continúas con los estudios.

Números de la suerte: 05 y 33.

Los horóscopos de Mhoni Vidente para la semana que inicia el 06 de junio

Cáncer

El color amarillo será el que te ayude a atraer todo lo bueno en los próximos días, úsalo. Hay que poner en orden tus pensamientos, poder progresar, coordínate y toma decisiones arriesgadas. Eres luz para otras personas. Llega un dinero extra.

Números de la suerte: 07 y 22.

Leo

La Carta del Mago te dice que pidas al Universo porque se te va a dar. Vienen nuevas oportunidades económicas. Cuídate de las envidias y de los que se dicen tus amigos. Se te van a dar las cosas y los proyectos que esperabas se cumplen.

Números de la suerte: 09 y 41.

Virgo

Relájate, si no te salió a la primera hay que volver a insistir. No te rindas. Hay que controlar los chismes, no siempre es bueno estar inmiscuido en ese tipo de problemáticas. Llega una recompensa por un trabajo viejo. Aprende a soltar a personas del pasado.

Números de la suerte: 06 y 17.

Libra

Será una semana para reinventarse: llega alguien nuevo a tu vida y te dará la tranquilidad que tanto esperas. Las soluciones a tu vida llegan, así que no debes preocuparte. Se te presentarán retos, pero nada que no puedas cumplir. Aléjate de los dramas y problemas familiares.

Números de la suerte: 04 y 11.

Escorpión

Últimamente, has estado enojado, pero hay que aprender que no todo sale como uno quiere. La situación se vislumbra mejor para ti. Tranquilo. Es el momento de mover energías porque los astros estarán a tu favor, todo va a su paso. Confía en ti mismo.

Números de la suerte: 07 y 13.

Sagitario

Encontrarás la luz al final del camino y siempre tendrás a alguien que te apoye. Tu vida energética dará un giro y recibirás cambios positivos. Ten claros tus objetivos para que puedas actuar conforme a tus planes, y así lograr el éxito.

Números de la suerte: 15 y 21.

Mhoni es la astróloga más conocida de México. Muchas de sus predicciones se han cumplido y se ha ganado la credibilidad de muchos. Instagram @mhoni1

Capricornio

Estás en un nuevo comienzo y eso jugará a tu favor esta semana: si estabas abajo, ahora estarás arriba, pero deja que se liberen las energías. Vencerás todos los obstáculos. El que se enoja pierde, así que contrólate.

Números de la suerte: 19 y 30.

Acuario

Eres volátil y siempre vuelves a caer con la misma piedra. Trata de cambiar el camino. Prioriza tu paz interior y no dejes que otras personas influyan en tu estado de ánimo. Se aproxima un futuro prometedor, pero antes libérate del pasado.

Números de la suerte: 14 y 25.

Piscis

Es momento de retomar lo perdido, pero también hay que aprender a diferenciar si vale la pena. Atraes mucho a personas tóxicas, pero aléjate de ellas una vez que te percates de sus intenciones. Los problemas legales se resolverán de inmediato.

Número de la suerte: 16 y 27.