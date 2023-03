El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 16 de marzo

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este jueves 16 de marzo en sus redes sociales. La experta reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Conocerás a una persona por medio de una de tus amistades, pero debes tener cuidado. Al principio parecerá confiable y formarás una buena relación con él o ella, después te ocasionará problemas grandes.

TAURO

Los astros te dicen que hoy debes recordar de lo que estás hecho y cuáles son los sueños que deseas cumplir. Esos objetivos que tienes se verán materializados muy pronto. Estás en el mejor momento para consolidar lo que quieras.

GÉMINIS

La recomendación para este jueves es que dejes un poco de lado el tema romántico, ya que para tu signo no es un buen momento de entablar una buena relación. Por otro lado, no pretendas justificar a la gente sobre los errores que comete contigo.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

Se aproximan algunas pérdidas materiales, así que cuida tu billetera y tus llaves importantes. También recibirás un mensaje por parte de una persona que no te agrada mucho. Será una conversación incómoda para ti.

LEO

Es momento de que te sinceres con tu pareja sobre lo que no te gusta y te hace sentir mal. Si le dices tus verdaderos sentimientos, es más probable que deje de hacerlo. Sin embargo, si no le dices, no podrá entenderte.

VIRGO

Los dolores de estómago estarán a la orden del día, por lo que es recomendable que estés alerta. También serán días de algunos cambios laborales y de ponerle límites a una persona que quiere verte la cara. No descuides tu salud.

LIBRA

Se impone que dejes de aparentar algo que no eres. Con ese juego podrías averiguar cosas que no quieres y terminar decepcionándote. Solo trata de que esas tristezas no te saquen de tu centro ni del cumplimiento de tus sueños.

ESCORPIÓN

Los astros te dicen que tendrás muchas oportunidades de salir adelante, pero no quieras abarcarlas todas porque al final te saturarás. Es mejor tomar las cosas con calma y esperar a que el Universo envíe la opción correcta.

SAGITARIO

Se avecinan a tu signo algunas oportunidades de relacionarte sentimentalmente con personas de tu pasado. Además, podrás resolver algunos conflictos que tenías pendientes con familiares o ciertas amistades.

CAPRICORNIO

Es hora de que permitas que la vida te sorprenda con buenas noticias y no fuerces nada. Eres capaz de conseguir lo que quieras, pero a veces hay que dejarse llevar. Solo ten cuidado con quienes solo quieren hacerte daño.

ACUARIO

Los planetas te dicen que para encontrar el camino correcto para esa situación que te mantiene en vilo, solo debes comprender el porqué llegaste hasta ahí. Si debes cambiar algo, hazlo, de lo contrario solo saca a flote tu verdadero talento. Podrás hacerlo.

PISCIS

Nunca debes desprestigiar el esfuerzo que has hecho por llegar hasta donde estás. Todo lo que tienes es gracias a que has sabido como hacerlas cosas, por eso no es obligación ayudar a los demás si no te nace. Quien quiera lo mismo que tú, que trabaje igual.

LA NACION