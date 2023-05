El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 18 de mayo

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este jueves 18 de mayo en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Es recomendable que comiences a ver la vida de diferente manera y que dejes de centrarte en lo negativo. Deja todo eso en el pasado y concéntrate en los cambios que se aproximan para ti. Ve por los objetivos que te has planteado.

TAURO

Todo estará en calma en tu centro de trabajo, lo que te ayudará a pensar en qué es lo que quieres para el futuro. Te inundarán las ganas de abrir tu propio negocio, solo debes esperar el momento oportuno para hacerlo.

GÉMINIS

Entrarás en una racha de mucho estrés, pero todo será para bien. Llegarán nuevas cosas a tu vida y oportunidades para obtener mejores ingresos. No bajes la guardia y mantente atento ante cualquier señal.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

Ten en mente que las segundas oportunidades se ganan y si esa persona que te pide disculpas no se esfuerza, no tienes por qué dársela. Es momento de que no esperes nada de nadie porque te llevarás algunas decepciones.

LEO

La recomendación para este jueves es que si ya no estás feliz con tu pareja se lo digas. No tienes por qué estar en un ambiente en el que no te sientes satisfecho. Además, la sinceridad es lo que más se valora de una persona.

VIRGO

Es tu momento de brillar y de echar a andar el negocio que has planeado por mucho tiempo. No le tengas miedo al fracaso, la energía planetaria está de tu lado. Con ese lanzamiento mejorarán tus ingresos económicos.

LIBRA

Te enterarás de algo esta noche, solo debes prestarle atención a tus sueños porque es donde se te revelará esa noticia. A partir de allí entenderás muchas cosas y te darás cuenta de verdades ocultas acerca de una persona.

ESCORPIÓN

Los astros te dicen que no debes depender de nadie para ser feliz. Lo primordial es que aprendas a estar solo y feliz, y después elijas a alguien con quien compartir tu felicidad. Estar acompañado no tiene que ser una necesidad, sino una opción.

SAGITARIO

Se impone que te alejes de todo lo que te hace daño, especialmente si se trata de personas que ya te demostraron que pueden lastimarte en cualquier momento. Es que a tu alrededor hay gente que solo busca sacar provecho de ti.

CAPRICORNIO

Te contarán algunos chismes en los que estás involucrado, pero no permitas que eso te arruine el día. Si alguien habla mal de ti es porque tienes algo que le gusta o quisiera tener. Por otro lado, te involucrarás sentimentalmente con un amigo.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

ACUARIO

Hay probabilidades de que inicies una relación con una persona que no vive en la misma ciudad. Solo debes tener cuidado y obtener fuerza de todos lados para poder llevar ese romance a distancia. Si realmente quieres, podrás lograrlo.

PISCIS

Sucederán algunas cosas en tu entorno y en el de tu pareja que los harán fortificar su relación. Estarán más unidos que nunca, no arruines esa tranquilidad con discusiones o reclamaciones absurdas. Lo que es pasado no tiene por qué hablarse en el presente.

LA NACION