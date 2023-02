El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 23 de febrero

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este jueves 23 de febrero en sus redes sociales. La experta reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Tendrás la posibilidad de iniciar una relación amorosa muy pronto. Será con una persona que te da tranquilidad y que con el paso del tiempo te hará sentir como nunca antes. Por otro lado, se impone que cuides más tu alimentación.

TAURO

La recomendación para este jueves es que evites los episodios de celos que sueles tener hacia tu pareja. Eso solo terminará por fracturar la relación. Tienes que ser consciente de lo que eres y lo que vales, así dejarás de sentirte inseguro al lado de otras personas.

GÉMINIS

Los astros te dicen que podrías sufrir momentos de tensión en los próximos días, por lo que tienes que estar pendiente de tu estado emocional. Si crees que necesitas ayuda profesional, no dudes en pedirla, es completamente normal.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

Te llegará un dinero extra con el que podrás pagar algunas deudas que tenías pendientes. En el ámbito familiar, te enterarás de que un ser querido espera a su primer bebé. Trata de apoyarlo para que su proceso sea más llevadero.

LEO

Entrarás en una etapa de buena energía y noticias que te harán feliz. Los cambios no se harán esperar y los grandes proyectos estarán en puerta. Sin embargo, también descubrirás un secreto que tu pareja mantenía oculto.

VIRGO

La energía cósmica te hará caer en cuenta de que todos los objetivos son difíciles de conseguir. Por eso debes ponerte a trabajar en ellos lo más pronto posible. Ten cuidado con hacer cambios innecesarios en tu entorno.

LIBRA

Será un jueves de tensión porque tu economía no andará del todo bien. Sin embargo, lo que debes hacer es pedir apoyo y sobre todo exigirles a tus directivos que te paguen lo justo. Para obtener abundancia, hay que luchar por ella.

ESCORPIÓN

Los astros te dicen que es momento de cambiar la página y dejar atrás todo lo que te atormenta. No hay nada de malo en comenzar de cero y eso es lo que debes hacer. Solo así podrás lograr tus metas y propósitos.

SAGITARIO

Es probable que tu carácter no sea tu mejor aliado el día de hoy. Sueles ser un poco agresivo e intolerante con la gente que te rodea, lo que te traerá problemas este jueves. Trata de calmarte y tomar las cosas con tranquilidad.

CAPRICORNIO

Se impone que comiences a ver las cosas de diferente manera. En cuanto empieces a observar que el mundo es más positivo de lo que creías, los cambios se aproximarán a tu alrededor. Ve por aquello que te hace sentir bien.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

ACUARIO

Podrías comenzar a desarrollar sentimientos de amor por una persona que ya está involucrada en una relación. Por lo tanto, es necesario que te alejes y que no te entrometas en algo que no te corresponde. Deja que sea feliz.

PISCIS

La recomendación para hoy es que cambies todos los malos hábitos que no te gustan. Si ya sabes cuáles son tus mayores defectos, no dudes en modificarlos. Eso sí, no lo hagas por nadie más, hazlo por ti mismo y por tu felicidad.

LA NACION