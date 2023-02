El horóscopo de Walter Mercado para hoy, jueves 23 de febrero

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este jueves 23 de febrero.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

La energía cósmica te iluminará y podrás ver con mejor claridad todos los panoramas. Eso te ayudará a ser más positivo y saber cómo salir de cualquier situación que se te presente. Por otro lado, te llegarán buenas noticias del extranjero.

Números de suerte: 31, 27, 3.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Los astros te dicen que estás a un paso de conocer a una persona que promete ser tu nuevo amor. Solo debes ser paciente y llegará cuando menos te lo esperes. Estarás en una de tus mejores etapas: lucirás radiante y todos lo notarán.

Números de suerte: 6, 10, 35.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

La recomendación para este jueves es que dejes a un lado las preocupaciones por el futuro y resuelvas primero las problemáticas que tienes en el presente. Habrá nuevos comienzos en tu vida y tienes que estar preparado.

Números de suerte: 2, 13, 20.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Comenzará a llamar tu atención todo lo extraño y lo místico, por lo que podrías buscar vivir experiencias relacionadas con eso. También buscarás tener una conexión diferente con tu pareja y los planetas te ayudarán a conseguirla.

Números de suerte: 14, 7, 28.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Todo lo referente a la comunicación se exaltará a tu alrededor. Ahora podrás entenderte mejor con las demás personas. Aprenderás a mezclar tu vida profesional con tus estudios, lo que te ayudará a tener un mejor futuro.

Números de suerte: 4, 25, 9.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Superarás algunos problemas de salud que creías que siempre estarían ahí. Pero los planetas te exhortan a siempre acudir al médico ante cualquier molestia para evitar daños futuros. Estarás revitalizado y con más energía que nunca.

Números de suerte: 46, 28, 19.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Este jueves reconocerás todas las oportunidades que tienes para hacer dinero. Tu economía se verá beneficiada en cuanto comiences a poner un poco de esfuerzo en ellas. Es momento de cosechar los frutos de tus sacrificios.

Números de suerte: 12, 16, 7.

Horóscopo de Libra

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Te llegará un dinero que no esperabas, ya sea por parte de un regalo o una herencia que no sabías que existía. Tendrás a tu lado a una persona que te servirá como inspiración para iniciar o continuar con un proyecto.

Números de suerte: 50, 49, 41.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

El amor está bien proyectado para ti el día de hoy. No habrá nadie que se te resista, por lo que si no tienes pareja podrías conseguir una rápidamente. Por otro lado, se impone que te des tiempo para divertirte y no solo para trabajar.

Números de suerte: 11, 1, 23.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Los astros te dicen que ayudes a la persona que te pedirá apoyo hoy. Todas las buenas acciones regresarán a ti con creces. En cuanto al amor, sigue las decisiones que te dicta tu corazón y elige el camino que te haga feliz, no el que los demás esperan que escojas.

Números de suerte: 19, 3, 22.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Se exalta la posibilidad de hacer algunos viajes, ya sea a otras ciudades o incluso a otros países. No habrá excusas, el cosmos te facilitará todo lo que necesitas. Solo termina con los asuntos que tienes pendientes antes de irte.

Números de suerte: 30, 4, 15.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Este jueves tendrás la necesidad de ayudar a otras personas, dado que eres uno de los signos más caritativos. Si eso te hace sentir bien, no hay ninguna razón para no hacerlo. Incluso puedes hacer que más gente se te una.

Números de suerte: 33, 2, 15.

Horóscopo de Piscis

