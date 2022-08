El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 4 de agosto

Nana Calistar llegó este jueves 4 de agosto con más horóscopos para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

Pon mucha atención a lo que pasa a tu alrededor porque en ocasiones te enfocas en lo que no vale la pena, además le brindas tu apoyo a las personas, pero te olvidas de ti. Hoy extrañarás mucho a algunos familiares lejanos.

Tauro

Tu carácter te ayudará a poner en su lugar a todas las personas que quieran pasar por encima de ti, nunca lo cambies. Debes reconocer cuando algo ya no funciona, aun si eso implica terminar una relación de mucho tiempo.

Géminis

Tienes un viaje en puerta y también conocerás a nuevas personas. El amor no es tan malo como siempre creíste, pero estás en todo tu derecho de no querer estar en una relación. Haz lo que a ti te haga feliz, no a otros.

Cáncer

Podrás comenzar a darle sentido a tu vida y comenzarás a ver que la vida también puede ser color de rosa. No tengas miedo de conocer nuevas personas, pero hazlo con responsabilidad.

Leo

Tendrás bastante cansancio y confusión en los siguientes días, así que tómate un respiro si es necesario. Las noticias de una persona muy importante para ti no se harán esperar este jueves. Recibe con brazos abiertos cualquier oportunidad.

Virgo

No te permitas fracasar en el amor, no porque alguien te haya dañado significa que tú debes hacer lo mismo. Comprométete con esa persona y verás que todo saldrá bien. Uno de tus amigos se casará y recibirás la noticia.

Libra

Habrá momentos en que no estés del todo bien emocionalmente, sobre todo porque extrañarás a una persona que ya no está contigo físicamente. Recuérdalo, pero no te estanques en esos pensamientos porque solo te dañan a ti.

Escorpión

Se aproximan cambios tanto en el trabajo como en el tema económico. Aprovecha esos ingresos extras para poner un negocio porque no todo dura para siempre y debes hacerlo rendir. Un viaje con tu pareja resultaría bastante bien.

Sagitario

No tengas miedo de volver a amar si en el pasado alguien te engañó. La vida es bastante efímera y lo que tienes ahora puede que se esfume mañana, así que toma las oportunidades tanto personales como laborales.

Capricornio

Aprende a defenderte para evitar que los demás quieran verte la cara. Cuídate de las personas en quienes más confías, recuerda que no hay que tener confianza ni en tu propia sombra. Una amistad podría jugarte sucio.

Acuario

Busca a quien te busca porque estar detrás de personas que no te valoran te genera un desgaste emocional horrible. Se aproxima un evento social o una reunión con amigos que te hará reavivar todo lo positivo.

Piscis

Siempre logras lo que te propones por la increíble capacidad que tienes. Ahora imagina que todo ese potencial lo utilizaras en cuidar tu salud física, tendrías un bienestar envidiable. No te olvides de tener una alimentación sana.