El horóscopo de Walter Mercado para hoy, jueves 4 de agosto

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las predicciones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este jueves 4 de agosto.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Es día de decidir lo que quieres en tu vida o por lo menos analizar todas las opciones que tienes. Aprovecha que los astros te brindan la seguridad que tanto necesitabas. Lo económico no será un problema para ti.

Números de suerte: 1, 10, 41.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Se aproximan nuevos viajes, eventos familiares y todo lo que tiene que ver con la diversión, pero ten cuidado de que la fiesta no te desvíe de tus responsabilidades. Organízate para poder hacer todo sin contratiempos.

Números de suerte: 30, 9, 25.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Habrá modificaciones en materia laboral y personal, pero no debes sentirte desestabilizado, sino tomarlo como una oportunidad de aprender y mejorar. No te resistas al cambio porque eso suelen hacer las personas que se quedan estancadas.

Números de suerte: 8, 22, 17.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Aparecerá en tu vida la persona que sabe cómo entenderte y te alegrará los días. Es momento de exponer tus habilidades entre amigos y familiares. Si alguien te dañó en el pasado no lo uses como excusa para no relacionarte bien en tu presente.

Números de suerte: 6, 20, 9.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Había ciertos planes que creías que iban a tardar un poco más de tiempo, pero los astros te dicen que están contigo y que se darán lo antes posible. Los caprichos comienzan a hartar a tu pareja y eso no tiene un buen futuro.

Números de suerte: 3, 17, 23.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Se resaltará tu personalidad y muchas personas te sentirán más atractivo. Es un buen momento para triunfar en todos los aspectos, sobre todo en lo profesional. Acepta todas las invitaciones a eventos sociales que te hagan.

Números de suerte: 19, 48, 37.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Entrarás en un periodo de éxitos y de abundancia. Conseguirás todo lo que te propusiste, pero con más diplomacia de la que tenías antes. Ya no eres el mismo y mucha gente quedará sorprendida con tu transformación.

Números de suerte: 3, 15, 25.

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Tienes el apoyo de todos tus seres queridos para iniciar cualquier proyecto o plan financiero que te propongas, así que no esperes más. Tus enfermedades se esfumarán con la nueva actitud que pongas ante la vida.

Números de suerte: 18, 44, 30.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Querrás estar más conectado con el mundo espiritual y eso te hará sentir más tranquilo. Recuerda que tu mente es quien rige la salud y tus estados emocionales. Evita tus pensamientos negativos.

Números de suerte: 11, 14, 50.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Los astros te ayudarán a que encuentres el estado de paz y tranquilidad que necesitas. Utiliza las horas que tengas libres para practicar la aromaterapia, ya que es lo que reavivará tu estado emocional y tu belleza física.

Números de suerte: 2, 16, 20.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

No te detengas a mirar hacia atrás, todo lo que ya terminó fue por algo. En cambio, disfruta tu presente y todas las cosas positivas que la vida tiene para ti. No te permitas estancarte y deja que la vida fluya, sigue tu camino.

Números de suerte: 8, 47, 4.

PISCIS

(18 de feb. - 19 de marzo)

Necesitas mantener tu mente clara y estable para poder decidir lo que es mejor para ti. Ten la certeza de que lograrás todo lo que te propongas y que el universo conspirará en tu favor. No trates de cambiar lo que no tiene solución.

Números de suerte: 5, 7, 32.