Mostraron una singular técnica para no pagar nunca más por sobrepeso en el equipaje

El equipaje siempre es uno de los temas de mayor conversación y controversia a la hora de viajar en avión, tanto por su contenido y documentación, como por las diversas reglamentaciones que estipulan qué está permitido llevar y qué no y cuánto sale cada pieza de más o kilo de sobrepeso.

Dos jóvenes tiktokers reflexionaron sobre estos últimos puntos y se propusieron “hackear” el sistema de las aerolíneas con un video en el que brindaron un secreto a todos sus seguidores para ahorrar dinero en equipaje. A muchos les pareció funcional la idea, pero, como ocurre en el ecosistema digital, otros iniciaron un intenso debate.

Fue a través de su cuenta @itisivanovaa en donde los dos viajeros mostraron el proceso de viaje, en especial cuando uno de los objetos que llevaban en su equipaje de mano pasó por el aparato de rayos x. Era un cojín común, un artículo usado por miles de personas para tener un vuelo más cómodo y poder dormir en el avión.

Lo que nadie se imaginaba es que detrás de esa supuesta almohada con peluche había algunos kilogramos de ropa. Este fue el truco que utilizaron estos dos tiktokers para transportar algunas de sus prendas haciéndolas pasar como el relleno de su cojín.

En el clip se observa cómo los policías de seguridad de la aerolínea revisaron el objeto y lo dejaron pasar, después ellos lo llevaron hacia arriba del avión para supuestamente dormir encima de él, pero al llegar a su lugar de hospedaje revelaron que estaba relleno de ropa y que todo se trató de un engaño para pagar por menos equipaje.

Las reacciones de los tiktokeros no se hicieron esperar, y no es para menos, dado que la grabación acumula más de 33 millones de reproducciones en la red social. Los comentarios tenían todo tipo de opiniones, desde algunas de apoyo a la increíble idea que brindaron estos dos tiktokers, hasta algunas de rechazo y críticas por hacer algo que “a cualquiera se le habría ocurrido”.

Algunos usuarios comentaron que en realidad no era un tip original, ya que incluso los trabajadores de los aeropuertos sabían que los viajeros lo hacían, pero que en realidad no le daban mucha importancia porque no era una actividad ilegal, así que lo catalogaron como algo “común”.

“Ellos lo saben porque literalmente lo pasaron por una máquina de rayos x, solo que no les importa”, “Ellos saben, pero no les importa porque no es ilegal”, “Trabajo en un aeropuerto y te puedo decir, todos lo sabemos”, “Ellos saben, simplemente no les importa”, fueron algunos de los comentarios que generó el video e incluso uno más contundente: ¿Cómo pensabas que funciona una máquina de rayos x?”.

El secreto es hacer pasar la ropa como el relleno de un cojín @itisivanovaa/TikTok

Aunque hubo otros en que los apoyaron y argumentaron que el propósito de ese video en TikTok era hacer una jugada contra las aerolíneas y no contra el personal del aeropuerto. “El video no habla de la gente de seguridad. Se trata de engañar a las aerolíneas que establecen este equipaje de mano mínimo. Vamos gente”, fue la reacción de un usuario que catalogó como funcional el truco.