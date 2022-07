El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 18 de julio

Nana Calistar llegó este lunes 18 de julio con más horóscopos para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en las relaciones humanas. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Se aproximan grandes cambios y oportunidades en cuestiones amorosas, solo debes ser inteligente y aprender a escoger a la persona que realmente buscas. Tienes que saber decir que no, ya que siempre apoyas a quienes no lo hacen contigo.

TAURO

Eres una persona que pone el corazón ante todo, por lo que en los siguientes días será mejor que rechaces todos los romances de una noche. Te podrías enamorar de la persona equivocada y terminarás sufriendo.

GÉMINIS

A veces te sientes muy solo, por lo que se podrían confundir los sentimientos que tienes hacia alguien. Es mejor que lo pienses bien. Cuídate de las envidias, porque podrían dañarte un negocio en el cual pusiste mucho esfuerzo.

CÁNCER

Muchas personas no están contigo por quién eres y de eso te darás cuenta si miras lo que sucede en tu alrededor. El karma les llegará a todos tus enemigos, solo debes sentarte a ver cómo el destino hace de las suyas.

LEO

No gastes tu dinero en cosas innecesarias y mucho menos artículos que no vas a utilizar nunca. Se aproximan algunos cambios en diferentes aspectos, incluido un cambio de imagen. Incluso podría darse alguna cirugía estética.

VIRGO

Despréndete de las personas que no aportan nada positivo a tu vida, debes aprender a alejarte. Lo que es pasado, debe quedarse allí, ya que los recuerdos solo te hacen daño. Ve más por ti mismo, porque nadie se sacrificará por ti.

LIBRA

Tu opinión podría afectarle mucho a las personas. Recuerda que deja de ser una opinión educada, cuando con ella dañas a terceros. Se vienen estados de ánimo muy cambiantes que podrían generarte algo de estrés.

ESCORPIÓN

Debes poner los pies sobre la tierra y dejar de pensar en aquellas ideas que no son parte de la realidad. Si eres soltero, date la oportunidad de creer en el amor otra vez, no todas las personas traicionan y no todas son iguales.

SAGITARIO

Te cuesta mucho ganar el dinero, así que cuídalo bien. Se aproximan gastos que no tenías previstos, pero debes aprender a administrarte mejor. Tu economía se podría ver afectada si no analizas bien las inversiones que haces.

CAPRICORNIO

Utiliza todo lo que personas de tu pasado te enseñaron, para no aplicar los mismos errores en tus próximas relaciones. Los astros te dicen que este lunes será de buenos momentos y de muchas noticias de éxito.

ACUARIO

Los amores fugaces no son lo tuyo, a ti te gustan las cosas duraderas. Debido a ello, una persona podría lastimarte en las próximas horas. No temas cambiar de hábitos económicos, todo lo que sea por mejorar debe ser bienvenido.

PISCIS

Regresa una persona de tu pasado que te pide que se den otra oportunidad. Si tú quieres hacerlo, que sea bajo tus propios riesgos, aunque podría haber nuevas aventuras por recorrer. Cuídate de traiciones familiares.