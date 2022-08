El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 22 de agosto

Nana Calistar llegó este lunes 22 de agosto con más horóscopos para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

No te dejes influenciar por lo que dicen otras personas sobre ti y sobre otros, si tus ojos no ven lo mismo que ellos quiere decir que no existe. Disfruta cada día como si fuera el último y no te lamentes por lo que no pudo ser.

TAURO

Habrá momentos de incertidumbre en tu vida y pasarás algunos malos momentos, pero debes tener paciencia porque hasta las malas rachas tienen un final. Otros días te sentirás la persona más afortunada del mundo.

GÉMINIS

No tienes problema en decir lo que sientes y difícilmente puedes ocultar tus opiniones, pero además de ser una virtud también podría ser una desventaja porque no tienes filtros. Esto será un gran detonante de problemas con la gente.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

CÁNCER

Descubrirás algunos secretos oscuros de personas cercanas y no podrás creerlo, aunque los hechos no mienten y es mejor que lo hayas visto ahora a después. No confíes en la gente que ya te falló una vez porque volverá a hacerlo.

LEO

Se aproximan grandes cambios sobre todo en lo profesional, habrá nuevas oportunidades en el trabajo o incluso un cambio de puesto. Cuídate de las enfermedades e infecciones porque tu salud se podría ver afectada.

VIRGO

Enfócate en tu familia porque esta semana necesitarán mucho de tu apoyo. Recuerda que en muchas ocasiones eres ese sostén del hogar y la persona que brinda las nuevas energías. Aunque tampoco te olvides de ti por ayudar a otros.

LIBRA

No continúes haciéndote daño ni culpándote por los errores que cometiste en el pasado, tienes una vida por delante y muchas oportunidades de hacerlo bien. No vivas de los recuerdos, enfócate en el futuro y sobre todo en el presente.

ESCORPIÓN

Se aproximan muchos cambios en tu vida: una situación legal se reparará y los trámites que realizarás serán en su totalidad exitosos. Aunque por el lado de la economía no habrá muchos cambios, es tiempo difícil.

SAGITARIO

No seas mal agradecido con las personas que te tendieron la mano justo cuando más lo necesitabas. Esos seres queridos son los que vale la pena mantener en tu vida, no aquellos que solo te buscan por interés o cuando necesitan algo.

CAPRICORNIO

No idealices a tu ser amado ni tengas expectativas sobre él porque podrías salir decepcionado. No apresures las cosas, deja que todo fluya, pero tampoco pierdas tu tiempo ni estés con alguien que no sabe lo que quiere.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy

ACUARIO

No vivas de lo que ya fue y que jamás volverá a ser. Llegó el momento de darle paso a nuevas oportunidades. Cumple tus sueños porque no hay peor dolor en la vida que querer hacer algo y no poder. No te quedes con las ganas.

PISCIS

Cuídate de las situaciones incómodas que te harán vivir ciertas personas el resto de la semana. Podrías pasar una de las mayores vergüenzas de tu vida si no tienes cuidado. Hay probabilidades de conocer una amistad.